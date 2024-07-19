盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

▲國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮18日與國民黨花蓮縣議會黨團共同提出聲明。

地方中心／綜合報導

對於花蓮縣議會民進黨團發布新聞稿指花東三法交通建設跳票議題，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮18日與國民黨花蓮縣議會黨團共同提出嚴正駁斥及聲明；盧新榮表示，民進黨才是阻擋花東交通建設的元凶及黑手，之前花東三法草案一出爐，民進黨及側翼就天天鋪天蓋地造謠，誣指是二兆錢坑法案，加以百般阻撓，並以政治手段惡意攻擊抹黑國民黨，其毀滅花東交通建設之惡毒，昭然若揭，天理昭彰，因果循環，造謠阻擋者，相信終有一天會自食惡果。

環島高鐵、國道六號延伸，這明明就可以BOT，政府零出資，比照台灣高鐵，但是卻被污名化為「兩兆錢坑」法案，民進黨造謠隻手遮天，掩蓋事實真相。

盧新榮主委及國民黨議會黨團指出，真正的「兩兆錢坑」，立法院國民黨團總召傅崐萁於立法院會質詢行政院長卓榮泰時，就指控民進黨政府推動的兩兆離岸風電基礎建設，才是真正的「兩兆錢坑」。

離岸風電第一階段開標，共138億度電，但躉購費率每度5.8498元；第二階段共60億度電，躉購費率平均每度2.5元，為什麼價差這麼大？依監察院監察委員王美玉的報告，列出歐洲離岸風電裝置成本價格趨勢，每度成本僅1.75元。台灣要二兆，傅崐萁並指夠民進黨10代人吃不完。