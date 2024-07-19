政治獻金曝光！他拿國民黨160萬元最多　最終挑戰6連霸立委失利

▲前立委孔文吉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

監察院18日公布2024總統與立委大選各候選人政治獻金收支情形。儘管國民黨近年面臨財務壓力，但這次選舉，黨中央仍給每位區域立委或多或少的政黨補助金，其中，根據資料顯示，前立委孔文吉獲得黨中央捐贈最多，3筆金額達160萬，不過此次挑戰卻失利；金額第二多的則是挑戰台中失敗的國民黨發言人林家興，獲得黨中央補助100萬；第三名則是立委王鴻薇，補助金達90萬元。此外，國民黨總召傅崐萁則未開設政治獻金專戶。

政治獻金法規定，政黨、政治團體、擬參選人想要收受政治獻金一定要開立專戶，並報監察院許可後，始可收受。根據昨日監察院公布的政治獻金收支情形可以看到，總統候選人的部分，民進黨參選人賴清德收入獲得5億多元，民眾黨參選人柯文哲獲得4億多元，國民黨侯友宜則是收入最少，只有2億多元。

至於國民黨中央提供給各區域立委的部分，獲得最多的連5霸的立委孔文吉，原本今年要挑戰六連霸，但意外失利，他獲得黨中央政治獻金160萬元；第二多的是拿到100萬補助的「朱家軍」林家興，但最終也挑戰失利；獲得黨中央政治獻金第三多的則是王鴻薇，獲得90萬元。

另外立委洪孟楷、李彥秀、林德福，以及挑戰失利的高雄市議員李眉蓁則獲得黨中央政治獻金80萬；其餘立委約於30至50萬元不等，例如徐巧芯、羅智強、張斯綱、賴士葆、游淑慧、顏寬恒、羅廷瑋、徐欣瑩、林思銘等人拿到30萬，而楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等人則有50萬元。

