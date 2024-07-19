　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

▲▼王世堅出席「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性公聽會」。（圖／實習記者歐承翰攝）

▲王世堅出席「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性公聽會」。（圖／實習記者歐承翰攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（19日）中華人權協會舉辦「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性」公聽會，綠委王世堅也出席，會間，他指出講到廢死他心裡就有氣「容我在辦公室氣個半小時再過來」，他痛批，主張廢死的這群人是集體虛偽，好像用廢死彰顯多麼大愛，這群虛偽人是裡面很多手握大權，手握大權在那邊假借廢死的虛偽浪得虛名，被害人沒有機會了，為何要給加害人機會懺悔？罪大惡極的加害人要懺悔可以，請接受死刑後到地下懺悔！所有親人都是我們的唯一，如果有人奪走我們的唯一，那他的刑罰就是唯一死刑！

王世堅表示，若要通過廢死，有幾項要講清楚，第一、廢死就是有權力的人慷被害人之慨。什麼罪怎麼罰是等量齊觀的，最小罰輕、最大罰重，一直累加、如果罪大惡極當然就是極刑，罪罰既然等量，為何來到極刑時就打住？反而罪大惡極的人要原諒他？說不該讓他死刑，莫名其妙！

王世堅直言，只有被害人跟被害人的家屬有原諒的權利，這是天經地義千古不變的，一直強調加害人、兇手的人權，加害人兇手有人權沒錯，但這幾十年來討論的都是加害人的人權，完全沒考慮被害人，這群虛偽人是裡面很多手握大權，手握大權在那邊假借廢死的虛偽浪得虛名，絕不能容忍，被害人人權在哪？

對於廢死方說法，王世堅質疑，這些人一直說給加害人一次機會，那誰給被害人機會？當他在行兇、凌虐，甚至奪走被害人性命時，他可曾給被害人機會？被害人沒有機會了，為何要給加害人機會？說要給他一個機會讓他懺悔，罪大惡極的加害人要懺悔可以，請接受死刑後在到地下懺悔，這才公平，怎麼都講歪理？

王世堅指出，如果廢除死刑會讓法治社會崩解，法治社會是人民都相信法律跟政府，若任何人吃虧、受到殺害，法制單位當然要處理，若該無期徒刑跟死刑那就該如此，縱放這些傢伙該死不死，不僅對被害人在天之靈沒有交代，被害人家屬又情何以堪？「這些壞蛋好端端地接受懺悔，改信天主、基督、佛教還可以傳教勒！天阿！這算什麼？乾脆政府把槍還給我們，像美國西部一樣人手一槍，誰加害我們的至親時，我們各自去討回來，要這樣做嗎？」

王世堅表示，請大法官解釋固然很好，大法官學有專精、是法界最高指導者，但不要把簡單的事情複雜化，這件事情根本不必釋憲，這是在找憲法麻煩嗎？若釋憲結果以及極細微差額通過我們不願意看到的結果，又該怎麼辦？法律是為人民服務，多數民意決定怎麼樣就是怎麼樣，要不是令人髮指、罪大惡極，一般人民會想看到死刑並以此為樂嗎？莫名其妙！

對於冤假錯案，王世堅指出，有數十件早就罪證確鑿，這些加害人罪無可逭，他們又找理由開脫，說死刑無法恢復、到時候是冤獄怎麼辦？現在這三十幾件，裡面有六七件是連續殺人魔、法律來回折騰十幾年，他們不但承認還說讓我死吧。這些偽善人是還用人權名義說怎麼可以把人處死，這些人在沒有經過同意狀況下把多少人處死？

王世堅指出，冤獄處死到現在個案是零！認為有冤的社會自然有解釋方式，這麼多救濟管道，司法單位一定會極盡採證能事，證明已經罪無可逭，簡單的事情就不要複雜化，複雜化結果就是就是被害人更痛苦，社會大眾看不下去跟著折磨，法律跟政府應該是為人民服務。

王世堅表示，這些人說歐美日國家都廢除死刑，胡說八道，美國多數州還是死刑，日本一樣死刑，歐洲一些國家簽了公約這麼主張，但他們的法制、福利跟各種方面絕不是想像那麼簡單，不用每一項都比，絕大多數人民心同此裡想的是什麼？摒棄所有學理外，赤誠的身為人的人性該如何，那就應該如何。

王世堅強調，相信台灣人共同追求理想、正義跟公道，不忍看到被害人被奪走生命權後，法律縱放這些傢伙、讓他們苟且偷生，凌虐整個社會跟家屬，有一個殺人後還用王水銷毀屍體，人家的父母親栽培幾十年如此疼惜，結果不但被殺死還被王水融屍，這個凶手不但免死，關了10來年現在出來了，還在社會上，被害人的爸媽跟親屬情何以堪？我們只有一個父母、小孩，所有親人都是我們的唯一，如果有人奪走我們的唯一，那他的刑罰就是唯一死刑，死刑不該廢除。

ET快訊
川普嗆收保護費　美參議員爆：他勝選還是會挺台灣
快訊／川普演說再提台灣！
劉濤急飛美國「見鄭佩佩最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
快訊／綠電起飛！　股價跳空漲停鎖死
可不可女店員爆「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖
墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼
鄭佩佩曾嫁台灣富商！　懷胎8次流產4次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

點名連戰、宋楚瑜兒子沒當兵　陳水扁：我才是最不希望戰爭的總統

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

點名連戰、宋楚瑜兒子沒當兵　陳水扁：我才是最不希望戰爭的總統

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

快訊／發簡訊恐嚇立委「黑鷹滅青鳥」！人抓到了　今移送北檢

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆：沒敲你頭不錯了

捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

睽違9個月回歸！詹詠然闖巴勒摩女雙4強　替奧運最後一舞暖身

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

躺主人身上臉超厭世　網笑：貓咪被迫營業

政治熱門新聞

快訊／北市狼師案延燒　蔣萬安鞠躬致歉：盡全力彌補

誰繳給誰？柯：是美要給台保護費

鄭文燦弊案成代表作！　桃檢察長明年卸任調職

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

平潭航線難恢復　陸委會：風浪大常出不了海

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

批賴恐嚇　柯：把國家搞垮就是這樣

太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

「新竹雙長」都涉貪　高虹安心情曝

《新住民基本法》通過　陸委會：有隱憂

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

更多熱門

相關新聞

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

民進黨秘書長林右昌、內政部長劉世芳出席地方宮廟活動時，與曾涉賄選的前台南市議長李全教同框。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，當初為了李全教的事情，民進黨是如何辱罵他？結果今天一個內政部長、一個黨秘書長，跟李全教站在一起好棒棒，「是只有民進黨的可以其他人不行？綠能你不能？雙標到底」。

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

批賴恐嚇　柯：把國家搞垮就是這樣

批賴恐嚇　柯：把國家搞垮就是這樣

川普拋「保護費說」　共和黨參議員緩頰：美國優先但不會獨善其身

川普拋「保護費說」　共和黨參議員緩頰：美國優先但不會獨善其身

關鍵字：

王世堅廢死大法官釋憲民進黨死刑

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面