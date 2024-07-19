王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

▲王世堅出席「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性公聽會」。（圖／實習記者歐承翰攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（19日）中華人權協會舉辦「貫徹公道正義責任論廢死刑不具合理性」公聽會，綠委王世堅也出席，會間，他指出講到廢死他心裡就有氣「容我在辦公室氣個半小時再過來」，他痛批，主張廢死的這群人是集體虛偽，好像用廢死彰顯多麼大愛，這群虛偽人是裡面很多手握大權，手握大權在那邊假借廢死的虛偽浪得虛名，被害人沒有機會了，為何要給加害人機會懺悔？罪大惡極的加害人要懺悔可以，請接受死刑後到地下懺悔！所有親人都是我們的唯一，如果有人奪走我們的唯一，那他的刑罰就是唯一死刑！

王世堅表示，若要通過廢死，有幾項要講清楚，第一、廢死就是有權力的人慷被害人之慨。什麼罪怎麼罰是等量齊觀的，最小罰輕、最大罰重，一直累加、如果罪大惡極當然就是極刑，罪罰既然等量，為何來到極刑時就打住？反而罪大惡極的人要原諒他？說不該讓他死刑，莫名其妙！

王世堅直言，只有被害人跟被害人的家屬有原諒的權利，這是天經地義千古不變的，一直強調加害人、兇手的人權，加害人兇手有人權沒錯，但這幾十年來討論的都是加害人的人權，完全沒考慮被害人，這群虛偽人是裡面很多手握大權，手握大權在那邊假借廢死的虛偽浪得虛名，絕不能容忍，被害人人權在哪？

對於廢死方說法，王世堅質疑，這些人一直說給加害人一次機會，那誰給被害人機會？當他在行兇、凌虐，甚至奪走被害人性命時，他可曾給被害人機會？被害人沒有機會了，為何要給加害人機會？說要給他一個機會讓他懺悔，罪大惡極的加害人要懺悔可以，請接受死刑後在到地下懺悔，這才公平，怎麼都講歪理？

王世堅指出，如果廢除死刑會讓法治社會崩解，法治社會是人民都相信法律跟政府，若任何人吃虧、受到殺害，法制單位當然要處理，若該無期徒刑跟死刑那就該如此，縱放這些傢伙該死不死，不僅對被害人在天之靈沒有交代，被害人家屬又情何以堪？「這些壞蛋好端端地接受懺悔，改信天主、基督、佛教還可以傳教勒！天阿！這算什麼？乾脆政府把槍還給我們，像美國西部一樣人手一槍，誰加害我們的至親時，我們各自去討回來，要這樣做嗎？」

王世堅表示，請大法官解釋固然很好，大法官學有專精、是法界最高指導者，但不要把簡單的事情複雜化，這件事情根本不必釋憲，這是在找憲法麻煩嗎？若釋憲結果以及極細微差額通過我們不願意看到的結果，又該怎麼辦？法律是為人民服務，多數民意決定怎麼樣就是怎麼樣，要不是令人髮指、罪大惡極，一般人民會想看到死刑並以此為樂嗎？莫名其妙！

對於冤假錯案，王世堅指出，有數十件早就罪證確鑿，這些加害人罪無可逭，他們又找理由開脫，說死刑無法恢復、到時候是冤獄怎麼辦？現在這三十幾件，裡面有六七件是連續殺人魔、法律來回折騰十幾年，他們不但承認還說讓我死吧。這些偽善人是還用人權名義說怎麼可以把人處死，這些人在沒有經過同意狀況下把多少人處死？

王世堅指出，冤獄處死到現在個案是零！認為有冤的社會自然有解釋方式，這麼多救濟管道，司法單位一定會極盡採證能事，證明已經罪無可逭，簡單的事情就不要複雜化，複雜化結果就是就是被害人更痛苦，社會大眾看不下去跟著折磨，法律跟政府應該是為人民服務。

王世堅表示，這些人說歐美日國家都廢除死刑，胡說八道，美國多數州還是死刑，日本一樣死刑，歐洲一些國家簽了公約這麼主張，但他們的法制、福利跟各種方面絕不是想像那麼簡單，不用每一項都比，絕大多數人民心同此裡想的是什麼？摒棄所有學理外，赤誠的身為人的人性該如何，那就應該如何。

王世堅強調，相信台灣人共同追求理想、正義跟公道，不忍看到被害人被奪走生命權後，法律縱放這些傢伙、讓他們苟且偷生，凌虐整個社會跟家屬，有一個殺人後還用王水銷毀屍體，人家的父母親栽培幾十年如此疼惜，結果不但被殺死還被王水融屍，這個凶手不但免死，關了10來年現在出來了，還在社會上，被害人的爸媽跟親屬情何以堪？我們只有一個父母、小孩，所有親人都是我們的唯一，如果有人奪走我們的唯一，那他的刑罰就是唯一死刑，死刑不該廢除。