MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

▲民進黨立委范雲。（資料照／范雲提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣戲曲學院在去年＃MeToo 風暴中，爆出2名教師性侵、性騷學生長達20年。兩師經調查後，已在今年初遭到解聘，該校並於日前宣布與台灣警察專科學校合作「推動性平教育」，內容包括教學生「防身術」。對此，民進黨立委范雲表示，學生遇「權勢性侵」並非無力抵抗，而是不敢發聲，並指出，該校長期累積的師徒、學長制的威權結構，才是問題所在。

關於戲曲中心去年爆出的＃MeToo事件，范雲點出，今年三月，她曾召開記者會，揭發國立台灣戲曲學校包庇狼師長達 15年的荒唐事件，她還與人本基金會一同要求教育部積極協助改善，當時教育部也立即邀請該校主管討論，給出多項承諾。

然而，近日傳出戲曲學院將與警專攜手合作「教防身術來防性侵」，此事讓范雲不解，難道學生學會防身術，就能不再受到侵犯嗎？范雲強調，權勢性侵不是因為沒力氣抵抗，而是不敢發聲，防身術不是唯一解方，「李校長根本搞錯方向」。

范雲進一步說明，戲曲學院的學生，可能有些來自清寒家庭，因為免學費、能住校的鼓勵，走上戲曲之路，以校為家，在重視經驗傳承的表演藝術圈中，未來的生殺大權，都掌握在師長前輩的手中，學生們常常因為擔憂前途受阻，不敢說出自己的遭遇。

因此，范雲認為，該校這樣的文化，加上校方對性平案件的漠視，才是造成多年來數不清學生受害的結果。「比起高調宣傳、對外合作，戲曲學院或許更應該從內部檢討開始，落實教職員生的性平教育、強化救濟管道，防止憾事持續發生。」

此外，范雲直指，警專方校長說：「我校今年開始納入性別平等教育法，亟需相關支援，希望與戲曲學院合作」針對方校長的發言，范雲質疑，性平事件仍在調查處理中，戲曲學院能拿什麼教警專？

「方校長，您知道戲曲學院幾個月前，才因未妥善處理性平事件，被教部列為輔導追蹤對象嗎？找戲曲教性平，簡直是請鬼拿藥單！」

范雲揭露，調查發現戲曲學院的性平問題，都是在師徒制、學長姐制的威權結構陰影之中長期累積。現在，教育部已成立專案小組，正協助校園文化大重整，並帶入法律、心理輔導資源。

范雲呼籲，警專學校的教學性質特殊，與戲曲有著相似的權勢文化，此時此刻更應警惕，以此為鑑，仔細檢視過去被藏在暗處，見不得光的性平事件，積極維護學生權益與校園安全。

最後，范雲提到，「過去，在我們的呼籲之下，狼師退出校園，事件浮上檯面獲得重視」。未來，她會持續追蹤本案件，為學子發聲，也要讓更多掌權者真正深度瞭解性平議題，才能真正保障安全、安心的工作與學習環境。