　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

▲▼民進黨立委范雲。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲。（資料照／范雲提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣戲曲學院在去年＃MeToo 風暴中，爆出2名教師性侵、性騷學生長達20年。兩師經調查後，已在今年初遭到解聘，該校並於日前宣布與台灣警察專科學校合作「推動性平教育」，內容包括教學生「防身術」。對此，民進黨立委范雲表示，學生遇「權勢性侵」並非無力抵抗，而是不敢發聲，並指出，該校長期累積的師徒、學長制的威權結構，才是問題所在。

關於戲曲中心去年爆出的＃MeToo事件，范雲點出，今年三月，她曾召開記者會，揭發國立台灣戲曲學校包庇狼師長達 15年的荒唐事件，她還與人本基金會一同要求教育部積極協助改善，當時教育部也立即邀請該校主管討論，給出多項承諾。

然而，近日傳出戲曲學院將與警專攜手合作「教防身術來防性侵」，此事讓范雲不解，難道學生學會防身術，就能不再受到侵犯嗎？范雲強調，權勢性侵不是因為沒力氣抵抗，而是不敢發聲，防身術不是唯一解方，「李校長根本搞錯方向」。

范雲進一步說明，戲曲學院的學生，可能有些來自清寒家庭，因為免學費、能住校的鼓勵，走上戲曲之路，以校為家，在重視經驗傳承的表演藝術圈中，未來的生殺大權，都掌握在師長前輩的手中，學生們常常因為擔憂前途受阻，不敢說出自己的遭遇。

因此，范雲認為，該校這樣的文化，加上校方對性平案件的漠視，才是造成多年來數不清學生受害的結果。「比起高調宣傳、對外合作，戲曲學院或許更應該從內部檢討開始，落實教職員生的性平教育、強化救濟管道，防止憾事持續發生。」

此外，范雲直指，警專方校長說：「我校今年開始納入性別平等教育法，亟需相關支援，希望與戲曲學院合作」針對方校長的發言，范雲質疑，性平事件仍在調查處理中，戲曲學院能拿什麼教警專？

「方校長，您知道戲曲學院幾個月前，才因未妥善處理性平事件，被教部列為輔導追蹤對象嗎？找戲曲教性平，簡直是請鬼拿藥單！」

范雲揭露，調查發現戲曲學院的性平問題，都是在師徒制、學長姐制的威權結構陰影之中長期累積。現在，教育部已成立專案小組，正協助校園文化大重整，並帶入法律、心理輔導資源。

范雲呼籲，警專學校的教學性質特殊，與戲曲有著相似的權勢文化，此時此刻更應警惕，以此為鑑，仔細檢視過去被藏在暗處，見不得光的性平事件，積極維護學生權益與校園安全。

最後，范雲提到，「過去，在我們的呼籲之下，狼師退出校園，事件浮上檯面獲得重視」。未來，她會持續追蹤本案件，為學子發聲，也要讓更多掌權者真正深度瞭解性平議題，才能真正保障安全、安心的工作與學習環境。

ET快訊
快訊／恐嚇「黑鷹滅青鳥」！　董念台遭移送
川普嗆收保護費　美參議員爆：他勝選還是會挺台灣
快訊／川普演說再提台灣！
劉濤急飛美國「見鄭佩佩最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
快訊／綠電起飛！　股價跳空漲停鎖死
可不可女店員爆「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖
墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼
鄭佩佩曾嫁台灣富商！　懷胎8次流產4次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

點名連戰、宋楚瑜兒子沒當兵　陳水扁：我才是最不希望戰爭的總統

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

會面前美助卿羅伊斯　國民黨代表團談「台灣選罷法修法」

幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

盧新榮：民進黨是扼殺花東交通建設元凶　更是造謠阻擋交通建設黑手

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

MeToo後教學生防身術　范雲揭戲曲學院盲點：權勢性侵是因不敢發聲

總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

點名連戰、宋楚瑜兒子沒當兵　陳水扁：我才是最不希望戰爭的總統

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

快訊／發簡訊恐嚇立委「黑鷹滅青鳥」！人抓到了　今移送北檢

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆：沒敲你頭不錯了

捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

睽違9個月回歸！詹詠然闖巴勒摩女雙4強　替奧運最後一舞暖身

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

快訊／北市狼師案延燒　蔣萬安鞠躬致歉：盡全力彌補

誰繳給誰？柯：是美要給台保護費

鄭文燦弊案成代表作！　桃檢察長明年卸任調職

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

平潭航線難恢復　陸委會：風浪大常出不了海

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

批賴恐嚇　柯：把國家搞垮就是這樣

太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

「新竹雙長」都涉貪　高虹安心情曝

《新住民基本法》通過　陸委會：有隱憂

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

更多熱門

相關新聞

受害家長曾寫信給蔣萬安卻無回應！　痛心喊「面對孩子將永遠自責」

受害家長曾寫信給蔣萬安卻無回應！　痛心喊「面對孩子將永遠自責」

台北市幼兒園狼師案社會關注，外界質疑案發之初北市府無積極作為，才導致後續演變成20多名女童受害的悲劇。勵馨基金會執行長王玥好18日於記者會上唸出部分受害家長聲明一度哽咽，內容指教育局的消極，「我們曾有家長直接寫信給蔣市長，至今仍無回應，是太忙？系統問題？還是假裝沒看到？」、「孩子留下了無法抹滅的傷痕，身為父母的我們也永遠帶著歉意、自責及愧疚的心情面對孩子。」

狼師案問題時序曝光　北市教育局要被害家長「自己上網看新聞稿」

狼師案問題時序曝光　北市教育局要被害家長「自己上網看新聞稿」

林月琴6月底就為狼師案開公聽會　曾喊話衛福部儘速研擬修法

林月琴6月底就為狼師案開公聽會　曾喊話衛福部儘速研擬修法

毛畯珅性侵幼兒　教長首發聲：和大家一樣憤怒「有人氣到想揍他」

毛畯珅性侵幼兒　教長首發聲：和大家一樣憤怒「有人氣到想揍他」

幼兒園狼師案掀身份揭露問題　卓榮泰：法律保護被害人

幼兒園狼師案掀身份揭露問題　卓榮泰：法律保護被害人

關鍵字：

范雲戲曲學院狼師警專性平教育MeToo防身術

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面