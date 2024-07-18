狼師案問題時序曝光　北市教育局要被害家長「自己上網看新聞稿」

▲民進黨立委林月琴、吳沛憶及勵馨基金會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市幼兒園狼師案引來各界關注。民進黨立委林月琴、吳沛憶與勵馨基金會18日共同召開記者會。林月琴指出，111年7月第一案家長確認有報案，教育局卻無積極處理，要求加害人暫離校園，而目前第一審中的A案受害6名孩童成立，到後面7名孩童的B案卻不成立，且家長至今也未收到調查結果，教育局還說調查情形請家長自己上網查看市府新聞稿。

林月琴說，第一案家長報案，警政單位24小時內就會轉知社會局家防中心，家防中心後續也有轉知教育局。且教育局明明早在之前就可以依照110年國教署函知的《教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制》規定，請「該教保服務人員請假，暫時離開校園現場並靜候調查」，但教育局卻無積極處理。而且如果教育局當時就有調多日監視器察看，那為什麼不知道該園有嚴重的監視器死角問題？也沒有要求高度爭議的業者加裝監視器？

林月琴指出，112年7月多名孩童受害，事件大爆發且狼師被羈押後，教育局不停向家長表示，112年3月相關法規通過後，違法事件調查才歸他們管。教育局更表示111年7月發生第一例案件時，因為沒有家長到教育局「立案」，但明明家長有報案，社會局管轄的家防中心有受理，有轉知教育局，且家防中心內部開擴大會議討論時，教育局也有到場，但教育局卻一直要講說，社會局沒有將相關資料和名單給教育局，所以才無法處理，那111年7月發生第一例案件時，到底是台北市政府的哪個局處要負責？

林月琴表示，112年7月案發後，教育局行政調查A案6個孩子成立並裁罰，B案7個孩子卻表示查無證據因此不成立，原因是什麼。且家長至今也未收到調查結果，教育局還說調查情形請家長自己上網查看市府新聞稿，家長們始終不明白不成立的原因為何？7月案發時，受害者家長表示要幫忙教育局指認和釐清幼兒園監視器時，教育局以人力不足無法陪同查閱監視器、兒少權法第66條第2項非正當理由不能洩漏公開等理由推託，而後又表示因幼兒園監視器內有「其他兒童」的影像，恐無法讓家長幫忙指認。

▲北市狼師案問題時序。（圖／林月琴辦公室提供）

吳沛憶也提出北市府在該案的三大缺失，包括只看監視器就結案，未進行訪談調查；司法調查期間，未將狼師停職；家長調閱監視器，教育局竟要園方陪同？

吳沛憶批評，在去年112年8月的會議上，家長要求看幼兒園的監視器，教育局雖然答應家長可以看，卻要求需在涉案幼兒園陪同和同意下才可以看，但相關法規根本沒規定幼兒園要陪同，教育局憑什麼做此要求？何況在去年7月幼兒園的說明會上，園長就不斷幫嫌犯，也就是園長的兒子說情。說嫌犯很認真、很有愛心、都最晚才走，並聲稱是幾名家長和兒童亂說話，並威脅家長，只要對外討論就會提告，讓家長們不敢在第一時間幫助兒童與求救。對於這種顯然有包庇嫌犯和恐嚇家長疑慮的幼兒園業者，教育局卻要受害者家長跟嫌犯媽媽一起看監視器，這是什麼「請鬼拿藥單」的安排？