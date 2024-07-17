毛畯珅性侵幼兒　教長首發聲：和大家一樣憤怒「有人氣到想揍他」

▲北市幼兒園狼師案引公憤，教長鄭英耀首度發言，指感到遺憾與憤怒。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，引發社會群情激憤。教育部長鄭英耀今（17日）首度針對此事發言，指自己感到遺憾，而大家心情應該都一樣「感到憤怒」，甚至有人氣到想揍他，但現在更重要的是不要讓類似事件重演，中央與地方要一起努力，針對社區型才藝班的兒童權益維護應積極看待，共同維護讓兒童安全健康發展的友善系統。

113年全國教育局處長會議今天在宜蘭進行第2天議程。針對台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，教育部長鄭英耀面對媒體提問，首度坦言自己對此事很憤怒。

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鄭英耀表示，在少子化後，每一個兒童都是家長的寶，當大家聽到此事後，心情應該都一樣「感到憤怒」，甚至有人氣到想揍他，但社會已經在進步，應該回歸法治，並要記取教訓，更重要的是不要事情重演。

「兒少權益的維護是無庸置疑，」鄭英耀強調，沒有一個人願意看到此事發生，也不樂見此事發生在台北市，對此事感到遺憾，也希望從此事記取教訓，未來在處理機制能夠更周全，一方面能夠保護到受害者，另一方面也能適時對違法犯嫌在法律規範內給予急速懲處，或者給予相關限制，這是未來一定要做的。

鄭英耀認為，大家必須要有共識，讓下一代有更好發展空間，針對社區型才藝班的兒童權益維護應積極看待。目前國教署、體育署已經開始鼓勵各縣市政府，結合專業與社區力量，共同積極維護兒童安全與健康發展的友善系統，這是中央與地方要一起努力。