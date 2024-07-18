林月琴6月底就為狼師案開公聽會　曾喊話衛福部儘速研擬修法

▲民進黨不分區立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市幼兒園狼師案引發眾怒，也讓各界檢討《兒少法》第69條是否有修法必要。事實上，民進黨立委林月琴從該案爆發之初，還在民間時就關注此案，進入立法院著手研擬修法，今年3月收到被害家長陳情後，也在6月27日召開公聽會，邀請政府單位、專家、學者討論，當時便在會中說，希望衛福部也能儘速研擬出修法版本及意見，之後未收到進一步回應，但她自己的修法版本已大致擬定，規劃下個會期一開議就會提案。

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害人超過20人。然而，該案剛發生時，就有家長投訴媒體，但媒體礙於《兒少法》第69條規定，對遭侵犯、虐待等行為的兒童及少年，「不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊」，擔心受罰，而未有報導。

為此，家長向林月琴陳情。林月琴曾在靖娟兒童安全文教基金會擔任執行長，長期關注兒少權益的保障。林月琴召開公聽會時，便直指69條當初立法是為了保障兒少身心健康及隱私，立意良善，但應避免因維護單一個案權益而損害更多兒童權益，因此希望能討論出揭弊型報導如何定義、公共利益與個人隱私間如何裁量報導標準、報導程度與尺度如何衡量、是否制訂相關例示框架或例外條款等議題。

林月琴也在會中指出，藉由公聽會希望能使兒少個資與媒體報導有其平衡標準，曝露適當資訊，使大眾知曉以做警惕或借鑑，也避免特殊案件石沉大海，以致無法令民眾瞭解其受害情形，更易遭有心人士利用或不當散佈，也希望主管機關衛福部能儘速研擬出修法版本及意見。

如今，面對狼師案造成群情激憤，衛福部次長呂建德17日說明，對於媒體報導相關事件原則，將邀集NCC、媒體公會代表等，盡快在一個月內討論出規範，未來可在報導上有所依循。

目前，林月琴所擬的修法版本，將納入訂定揭弊型報導原則，制定相關例示框架、例外條款等重點，以期能符合公共利益、示警與兼顧潛在受害者知情權；此外，針對被害家長無法調閱幼兒園監視器畫面一事，林月琴已針對《幼照法》、《教保人員條例》提案修法，已送入委員會。