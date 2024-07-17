幼兒園狼師案掀身份揭露問題　卓榮泰：法律保護被害人非加害人

▲行政院長卓榮泰出席茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市私立幼兒園「培諾米達」爆出擔任教保員的園長之子毛畯珅，對10多名幼童性侵害、性騷擾，還被搜出600多部不雅影片，震驚社會。此案一開始衍伸出身份揭露問題，後經監察院完整公布後，媒體才公開其園所與加害人姓名。對此，行政院長卓榮泰17日強調，法律保護的是「被害人」不是加害人，公權力的伸張是要保障合法的人民權利，也只有這樣才能讓社會知道善惡之間的份際在哪裡。

針對幼兒園狼師案衍伸出的身份揭露問題，卓榮泰今在與媒體茶敘時說，關於治安的問題，法律保護的是「被害人」不是加害人，所以可能在各種報導過程中大家非常謹慎小心，這並不是不好的事情，但是如果解釋為是在「保護加害人」，那可能是誤解法律原意。

「好像有件事情因為這樣引起討論，那是因為報導過程中，指出了被害人的某種特殊身份，讓外界容易比對出來是哪一個。」卓榮泰說，所以這個的小心跟這個的謹慎，還是要請各位媒體注意，真正的保護是被害人，不要揭露出來的是被害人。

「我也認為，公權力的伸張是非常重要。」卓榮泰強調，公權力的伸張是要保障合法的人民權利，也只有這樣才能讓社會知道善惡之間的份際在哪裡。但對於那些加害人也不是要公審，有法律的制度，「但沒有一個法律是在保護加害人」。