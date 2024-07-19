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86歲翁機車騎歸剛！　嘉義騎100公里到新社...迷路自摔獲救

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼86歲許姓老翁騎機車迷途百公里自摔，員警護送就醫聯絡家人接回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

嘉義一名86歲許姓老翁騎機車出門後，往前一直騎騎了整天，騎到台中市新社區時，疑因體力不濟摔倒受傷，台中市東勢警分局警方16日16時20分左右接獲110轉報後，立即派員前往處理，但許翁拒上救護車，只能先行將他帶回派出所休息，經新社所所長林欽錤一番勸說，由所內員警載至東勢農民醫院就醫，警員賴永晉清查後發現許翁為失蹤人口，通知許翁兒子到東勢農民醫院，讓許翁與家人團聚。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

新社分駐所所長林欽錤與許翁促膝長談後發現，許翁早上由嘉義民雄住家出門騎著機車隨處走走，騎了一整天，不知不覺騎到台中市新社區中和街三段大南坡結果自摔，由於從民雄騎至新社至少有110公里，經詢問許翁為何騎車到台中，許翁卻堅持自己根本沒有離開民雄鄉。

當許翁兒子到達醫院後向警方表示，平時都會規勸父親不要獨自騎車出門，但今天父親卻偷偷騎車出門，家人發現後便立即向警方通報失蹤人口，為免一再發生類似事件，決心要把機車報廢了，並將會帶父親前往醫院詳細檢查，確認父親身心狀況。當許翁見到兒子時，才放下緊張心情，家屬非常感謝警方熱心與耐心勸說父親就醫，使父親得以安全。

新社分駐所所長林欽錤呼籲，家有長者應多關心家中長者之動態及安全並加強照護，減少意外之發生。東勢警分局表示，主動關懷及協助救護民眾是警察的職責，能讓長者順利返家也是警方所期待的。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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