台中清心「拋接茶凍」慘了　食安處查出2疏失：確定污染食品

記者白珈陽／台中報導

台中市傳出知名手搖飲店「清心福全」大甲店，有員工在店內用飲料杯拋接茶凍、冰淇淋，台中市政府食安處人員今日下午前往該店稽查，證實2名員工在營業時間內嬉戲，此外還發現該店「人員未出示體檢報告、員工作業中有污染食品行為」等缺失，責令業者限期改善，後續若複查仍不合格，將開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▲食安處人員前往清心大甲店稽查。（圖／台中市政府食安處提供）



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食安處表示，接獲通知後立即派員前往稽查，經查該影片確為2名店內員工於營業時間內嬉戲，已要求業者加強員工教育訓練及食品生產製程衛生管控事宜，避免再發生疑似污染食品衛生的行為。

食安處指出，另現場稽查結果發現有「人員未出示體檢報告、員工作業中有污染食品的行為」等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。

網友在網路社群貼出一段影片，內容顯示男店員在吧台製作飲料，後方卻有另一名男店員手拿茶凍、冰淇淋，2人在店內玩起「拋接」戲碼，而製作飲料的男店員也相當厲害，精準的用紙杯接住茶凍、冰淇淋。此外，拍攝者還躲在冰箱突襲，讓打開冰箱的同事嚇到後退好幾步。

該店老闆娘坦承，拋接茶凍的2人及躲冰箱的拍攝者，都是店裡的工讀生，3名男子都是高中畢業的準大學生，在上大學前趁著暑假來打工。

對此，清心總部發出最新聲明表示，「員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分」。