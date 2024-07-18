涉行賄鄭文燦！楊兆麟家人衝回家拿護照　1hr捧500萬現金辦保

記者沈繼昌、陳以昇／桃園報導

前桃園市長鄭文燦在任內期間涉嫌貪汙收賄，同案被告的還有前台塑重臣楊兆麟，而其1000萬交保2度被撤銷，桃園地院今（18日）再度召開羈押庭，稍早裁定1500萬元交保。法官裁定理由曝光，因考慮其年事已高且健康狀況不佳，因此再加保500萬，家人帶著現金500萬、台胞證及護照到地院櫃檯辦理交保後離去。

▲楊兆麟交保後離開地院 。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，2017年9月，前台塑重臣高齡90歲楊兆麟與侯水文、廖俊松等人涉嫌行賄，在「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中，為了爭取周邊農地劃入開發案，籌資500萬元向前桃園市長鄭文燦行賄。楊兆麟事後被裁定以1000萬元交保，但檢方提出抗告，高院發回更裁，桃園地院12日依然維持1000萬元交保，檢方對此不滿又再度提出抗告。

▼楊兆麟家人帶500萬現金到桃園地院辦理交保 。（圖／記者沈繼昌攝）

高等法院17日表示，楊兆麟涉犯詐欺取財罪、行賄罪嫌疑重大，根據相關跡證，楊兆麟是否有逃亡、串證及滅證之虞尚非無疑，另原審諭知1000萬元交保，金額是否相當而符合比例原則亦非無疑，審酌後認定檢方抗告有理由，撤銷交保並發回桃園地院更裁。

桃園地院今日（18日）下午2點再次召開羈押庭，歷經2個半小時的開庭，法官裁定楊兆麟1500萬元交保。交保理由因考量楊兆麟已年近90歲，且健康狀況不佳，有持續就醫需求，准予1500萬元交保，並限制住居、出境、出海，另禁止與羈押聲請書所載各證人（包含共犯）接觸，且除辯護人外不得與第三人談論本案相關情節，也不得對外透露偵查過程中相關內容，家屬帶500萬現金、護照正本及台胞證正本到地院櫃檯辦理交保手續。