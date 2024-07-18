彰化火車站鬧區大火！連棟百年巴洛克建築毀了　鐵皮加蓋狂燒10間

記者唐詠絮／彰化報導

彰化火車站附近長安街一棟透天厝民宅，今(18日)下午疑似2樓電扇電線走火，火勢猛烈，一家5口人緊急逃生，火勢竄燒到後方光復路一整排百年巴洛克老建築，再加上頂樓鐵皮加蓋，共有10間遭受火勢波及，縣長王惠美及市長林世賢皆前往趕往火場關心救災情形，感謝打火兄弟姐妹們。

▲彰化市火警，縣長王惠美到火場關心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據彰化縣文化局史料記載，這7間連棟建築的街屋，是日治時期台灣知名的「八卦園旅館」，戰後，彰化驛前通改名為光復路，而此7連棟建築仍以八卦園大旅社經營旅館業務，是1960－70年代最高級聞名的旅社，雖然旅社已停止營業，一樓租售給商家，但象牙白色的巴洛克建築外觀，屹立在火車站熱鬧的商圈，依舊引人注目。

▲彰化市火警，從長安街延燒到後方光復路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局第一大隊副大隊長吳哲佑表示，消防局獲報彰化火車站前面長安街跟光復路的連棟民宅火警，消防隊立即派遣29車64人到現場，到達的時候長安街的民宅2、3樓已經有明顯火焰竄出，馬上環視四周之後，發現光復路民宅也有延燒的情形，初步調查目前共有10間受火勢波及。

消防隊到現場後立即布署水線，從多個面向作出防護，包括雲梯車的高空射水，還有空拍機空中查看，火勢已經順利控制，沒有人員傷亡，目前仍在現場做最後的處理中。