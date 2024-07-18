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社會 社會焦點 保障人權

黑衣男開保時捷到案！噴漆2托嬰中心喊「不後悔」：越想越生氣

記者張君豪、黃資真／台北報導

北市信義區培諾米達幼兒園負責人兒子毛畯珅猥褻、性侵超過20名幼童，惡行曝光引發社會譁然，日前卻有民眾義憤填膺，跑到涉案的2間托嬰中心外噴漆，警方調查後確認嫌犯為38歲黃姓男子、無前科，今(18日)下午5時許抵達派出所，表示不後悔噴漆，未來還有可能發動進一步抗爭。

▲▼ 前往培諾米達幼兒園舊址噴漆的男子到案。（圖／記者張君豪攝）

▲至培諾米達幼兒園舊址噴漆的男子到案。（圖／記者張君豪攝）

自稱為餐廳老闆的黃姓男子稍早開著保時捷Cayman T到案，派出所前受訪表示，自己也是有女兒的人，因為越想越生氣，為了讓大家重視這件事，才會噴漆，但他也強調「噴漆是不好的行為，做了也要自己承擔。」

不過，2間托嬰中心皆澄清與培諾米達幼兒園無關，黃男回應自己上網查詢過負責人仍是同一人，只是換一群人工作而已，他更懷疑，可能還有更多小孩子受害，只是現在還不敢講，也相信未來不只他，還會有其他人做這件事，而之後也不排除發動進一步抗爭。

▲警方鎖定噴漆案犯嫌、發出傳喚請涉案人下午到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2間托嬰中心遭噴漆。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方呼籲，網路熱心民眾揭櫫前任托嬰中心營業者及加害人資訊、但現今被害托嬰中心是他人營業、鄉民私刑正義不但有觸法問題、也影響現今受托家長和小朋友的身心感受和人身安全；兒少加害人去年8月就遭檢察官聲押在監迄今，警方呼籲民眾保持理性。

初步了解，培諾米達幼兒園舊址早在去年11月就改由新業者簽約承租，今年業者也多次澄清他們並非舊托嬰中心團隊，他們也是看新聞才知道前任業者有觸法遭開罰，無奈遭牽連；另外一家遭波及的托嬰中心也聲明，強調他們目前是由涉案托嬰中心的前股東接手營業，但狼師與他們毫無關聯，兩家業者也委由律師喊話澄清，表示已依法提告。

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