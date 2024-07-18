錦新大樓漏水糾紛　樓上樓下住戶當街口角！9樓內部慘狀曝

記者邱中岳／台北報導

北市錦新大樓9樓租戶夫妻檔在農曆年前發現漏水，上樓詢問10樓住戶，竟被10樓住戶要求配合，把事情搞大向10樓房東求償，10樓房東還是現住人的母親，讓9樓住戶相當傻眼，記者也到9樓受害的住戶家裡，發現現場還有部分積水，大樓主委也表示「又不能亂拆水表」，不然也會觸犯強制罪。

17日凌晨，錦新大樓有住戶天花板漏水，導致家中成汪洋，相當離譜，氣得控訴當初10樓傳出鑽孔聲，沒多久就有水滴下來，上樓詢問竟被要求要搬走，不然就聯合向10樓黃姓屋主、也就是10樓葉姓住戶的母親聯合求償瓜分賠償金，當場被9樓住戶拒絕。

▲錦新大樓漏水糾紛，里長在18日辦會勘，但9樓（左1）以及10樓（左2)住戶當場發生口角。(圖／記者邱中岳攝）

18日下午3時許，北市中山區聚盛里里長舒贛臺也邀集消防、建管處等相關單位人員到錦新大樓會勘，主要因為漏水問題已經影響到5樓，除了造成住戶影響之外，也可能影響到電梯，導致火警或者其他工安意外發生。

《ETtoday新聞雲》也取得9樓住戶受害的畫面，畫面中可以看到家中還有少部分積水未清，傢俱也都泡過水，甚至連電視也都遭毀損破壞無法使用，天花板的燈罩周圍也都有水漬，看起來相當危險。

▲錦新大樓漏水糾紛，導致住戶9樓住家整個泡水，連電燈罩周圍都有水漬。(圖／記者邱中岳翻攝）

10樓的葉姓住戶正巧返家，與9樓的陳姓女租客當場發生爭執，葉男表示，當初陳女有同意配合一起向母親索討賠償金，但是陳女堅決反對，雙方互嗆。

▲▼ 9樓住戶住讓媒體拍攝漏水的慘狀。(圖／記者邱中岳翻攝）

葉姓男子表示，母親趁其未成年，趁機霸佔父親留下的遺產，並且買下房產出租，當一個小包租婆，所以不排除要向母親提告，甚至表示「每天活著就是為了討回遺產」。