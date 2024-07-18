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社會 社會焦點 保障人權

黃牌重機左轉擦撞普重機！騎士飛進車底　頭卡汽車底盤

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區薏仁坑、安康路二段路口，今天（18日）下午6時許，發生一起黃牌重機與普重機擦撞車禍。事故發生時，普重機騎士當場摔出，滑行至停放在路邊的汽車底下，騎士頭部卡在車底，全身多處擦、挫傷、意識清楚，警消抵達，協助騎士脫困，送往新店慈濟醫院治療，目前警方正釐清事故原因。

▲▼簡男與葉男發生擦撞，葉男滑進停在路旁的汽車底部。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲簡男與葉男發生擦撞，葉男滑進停在路旁的汽車底部。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，騎乘黃牌重機的41歲簡姓男子，騎車沿著新店安康路二段往新店方向行駛，行經薏仁坑路口時，準備左轉時，對向39歲葉姓男子騎乘普通重型機車往三峽方向行駛，雙方在該路口， 2台機車不慎發生擦撞，簡男當場倒地，而葉男則在地面滑行，衝入停在路旁一輛黑色轎車車尾底部。

▲▼簡男與葉男發生擦撞，葉男滑進停在路旁的汽車底部。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消抵達，發現葉男頭部卡在車底。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，發現葉男頭部卡在車底，無法自行脫困，先將全身擦、挫傷的簡男送醫，並加派警消支援。支援人力抵達，合力將受困車底意識清楚的葉男救出，送上擔架固定送往新店慈濟救治。警方對雙方酒測，並未發現有酒駕情況，詳細原因仍待進一步釐清。

▲▼簡男與葉男發生擦撞，葉男滑進停在路旁的汽車底部。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消合力將葉男救出，意識清楚送往醫院治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

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