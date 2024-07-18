台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典　免費過七星平安橋送平安壽麵

▲今年國曆7月23日(農曆6月18日)，池府千歲聖誕當天，台南市安南區什二佃南天宮，將免費過七星平安橋、淨油、提供平安紅圓、素食魯麵…等，與台南市民共祝池王爺聖誕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆6月18日池王爺生，是許多池王爺信眾大德的共同記憶，位於台南市安南區什二佃南天宮，經過10餘年努力傳承，將免費過七星平安橋、淨油、提供平安紅圓、素食魯麵…等儀式，與台南市民共祝池王爺聖誕。

今年十二佃南天宮延續傳統記憶，國曆7月23日(農曆6月18日)星期二，繼續舉辦池王聖誕慶典活動。當日上午舉行團拜祝壽大典，下午2時30分許起，免費提供素食魯麵，供善信大德吃平安，下午3時起免費過七星平安橋、淨油、消災祈安賜福。因為正值暑假期間，主委吳順德表示，歡迎家長帶家中小孩來拜拜、過七星平安橋，可以保佑平安、學業進步。

今年國曆7月23日(農曆6月18日)，池府千歲聖誕當天，上午9時至11時，進行各友宮交陪境、各社團團拜祝壽大典，現場也提供現煮平安紅湯圓，供善信大德吃平安團圓；下午2時30分起，免費提供平安素食魯麵，供善信大德吃飽、吃平安；下午3時起，免費過七星平安橋、淨油，供善信大德消災祈福。每年舉辦的過七星平安橋，都有數千人參加，非常熱鬧，尤其正值暑假期間，歡迎家長帶小孩來拜拜、過七星平安橋後，可以保佑平安、學業進步；下午六時起，夜遶晚境祈求合境平安庄運昌隆、人和興旺、社會祥和；下午7時30分起，同樣安排康樂隊歌舞及大型金光布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。

什二佃南天宮管理委員會吳順德主任委員表示，南天宮自光緒元年（公元1875年）草庵建廟迄今140餘年，始立廟額「南天宮」第104年，現廟貌逾60週年，謂為台江木樑結構廟宇之典範。主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神，神威廣大，福澤群生。什二佃南天宮誠心邀請契子、眾善信大德、顧問、各友宮交陪境蒞臨指導、共沐神恩，也誠摯歡迎民眾一起相招來拜拜，逗熱鬧，共同為池府王爺聖誕祝壽。