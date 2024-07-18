驚悚空拍影像！台南工廠濃煙+火光駭人　環保局現場監控空品

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南市山上區明和里一處壓克力工廠，今（18日）上午8時44分許發生火警，由於工廠內囤放大批甲醇、甲苯等易燃物，現場火勢猛烈，還不斷傳出爆炸聲響，警消獲報後，立即出動39車79人前往救援，12時02分許已初步控制火勢，幸無人員傷亡。稍早，現場空拍畫面曝光，大量濃黑煙直竄天際，場面十分驚人。

▲台南壓克力工廠火警空拍畫面曝光，現場黑煙沖天。（圖／記者林東良翻攝）



警消獲報後，立即出動四大隊山上等消防分隊共計39車79人、1具無人機、消防機器人、奇美泡沫化學車、補給車前往搶救，消防人員到場時現場已全面燃燒，但火勢太大人員無法靠近滅火，消防人員目前採取守勢滅火，並持續增援消防人車到場搶救，中午12點02分火勢控制，目前消防人員仍在持續滅火中。

▲台南壓克力工廠大火，環保局到場監控空氣品質 。（圖／記者林東良翻攝，下同）



此外，環保局接獲通報後，第一時間趕往現場進行周邊空氣品質監控，針對火災產生大量黑煙且明顯的粒狀污染物已進行採樣檢測，後續經查證若有違反空污法等環保法令，將依法開罰。另外，針對現場後續災後遺留的廢棄物，也將限期業者完成清除改善，避免衍生二次汙染情事。

環保局提醒民眾，因現場吹北風，下風處可能影響範圍有主要為山上區，可能會產生異味，提醒民眾緊閉門窗、減少外出或戴好口罩，環保局將隨時關注空品變化並更新可能影響區域。