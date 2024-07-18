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二空防空碉堡、戰機與團圓水餃　台南最美眷村園區再添生力軍

▲台南仁德「二空新村」眷村園區18日開幕記者會登場，是繼水交社文化園區之後，台南市第二個眷村文化園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南仁德「二空新村」眷村園區18日開幕記者會登場，是繼水交社文化園區之後，台南市第二個眷村文化園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南仁德「二空新村」眷村園區18日開幕記者會登場，再添生力軍！體驗台南眷村文化好去處「二空新村」，是繼水交社文化園區之後，台南市第二個眷村文化園區。

台南仁德「二空新村」眷村園區記者會，由黃偉哲市長及在地重要代表共同進行剪綵儀式，宣告「二空新村」將於20日正式開幕！二空新村內保留有二棟過去眷舍，修復後已打造為在地文化空間，首檔展覽推出「來自二空的呼喚」，與全民分享二空新村的歷史記憶和文化傳承。此外，園區內更有2016年登錄為台南市歷史建築的「仁德二空防空碉堡」與退役「F-5E戰鬥機」。兩者與二空新村共同見證著，台南從日治到戰後的軍事發展歷程，也隱喻著隨戰爭消整，進而形塑出獨特的眷村文化面貌與生活態樣。

▲台南仁德「二空新村」眷村園區18日開幕記者會登場，是繼水交社文化園區之後，台南市第二個眷村文化園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，過往大型眷村遍布全國的光景，今日已不復存在，為保存台南二空新村獨特的歷史文化，市府特保留二棟眷舍，並於2022年開始修復，打造出即將開幕的「二空新村」園區。期望透過「舊眷村空間」轉型成「新文化空間」的歷程，保留台南在地珍貴的文化內涵和生活記憶，也希望透過二空新村園區的落成開幕，鏈結原眷戶和周邊社區資源，讓二空以不同方式，繼續存在於台南的日常生活中。

台南市文化局長謝仕淵表示，本周六開始除了一系列開幕精彩活動外，首檔展覽「來自二空的呼喚」，將會分為四大主題：「來自二空的呼喚」、「二空小日子」、「二空記事」、「共譜二空新篇」，透過建物、展品、聲響，帶領觀者回到屬於那個年代的時空。而開幕則包含市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等精彩活動。

▲台南仁德「二空新村」眷村園區18日開幕記者會登場，是繼水交社文化園區之後，台南市第二個眷村文化園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日開幕記者會上，由空軍軍校樂隊及仁和國小戰鼓隊帶來精彩的開場演出，用樂曲彰顯出當年空軍英勇的軍風及文化傳承的意義。記者會最後更特別安排現場參會貴賓，共食團圓水餃活動。許多二空原住戶長輩特地前來幫忙包餃子，大家重聚一堂，充分展現了二空人的團結與熱情，也讓象徵「團圓」美好意義的水餃，成為這次二空新村園區最好的祝福。二空在地的文史團體、原住戶及里民都表示非常期待園區成立，希望眷村文化得以完整保存，這裡是大家凝聚感情與記憶的重要空間，也是像「家」一樣的重要所在。

▲台南仁德「二空新村」眷村園區18日開幕記者會登場，是繼水交社文化園區之後，台南市第二個眷村文化園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，二空新村展覽自7/20(六)起，開放民眾免費參觀，開館日為周三至周日09:00-17:00，戶外景觀則為全時段開放，歡迎全家大小一起來二空走走，認識台南的二空與自身的歷史。更多開幕系列活動消息，歡迎追蹤二空新村臉書粉絲專頁。

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