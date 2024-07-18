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社會 社會焦點 保障人權

黑煙遮日雲圖曝！台南工廠爆炸蕈狀火球竄天　下風6區注意空汙

記者吳佩蓁／台南報導

台南市山上區明和里一處壓克力工廠，今（18日）上午8時44分許發生火警，由於工廠有囤放大批甲醇、甲苯等易燃物，現場爆炸聲不斷，濃煙竄天，甚至還出現蕈狀火球，場面十分駭人，目前火勢仍未撲滅，警消全力搶救中。台南市環保局提醒山上區空氣品質可能受到影響，呼籲民眾關閉門窗，外出戴好口罩。

▲▼台南一家塑膠樹脂工廠發生大火，現場竄出蕈狀火球，連雲圖（右）上都看得到黑煙不斷冒出 。（圖／翻攝記者爆料網、中央氣象署）

▲台南壓克力工廠發生大火，現場竄出蕈狀火球，連雲圖（右）上都看得到黑煙不斷冒出 。（圖／翻攝記者爆料網、中央氣象署）

警消獲報後，立即出動四大隊山上等消防分隊共計39車79人、1具無人機、消防機器人、奇美泡沫化學車、補給車前往搶救，消防人員到場時現場已全面燃燒，但火勢太大人員無法靠近滅火，消防人員目前採取守勢滅火，並持續增援消防人車，現場火勢仍未撲滅。

▲▼台南塑膠樹脂工廠大火 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲現場火勢猛烈，黑煙竄天。（圖／翻攝記者爆料網）

透過中央氣象署官網衛星雲圖查看，可以清楚看見黑煙不斷往北飄散的畫面，臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，目前風速相當微弱，有點北風，下風處的永康、新化、新市、歸仁、關廟、龍崎，須多注意空氣品質變化；台南市環保局提醒，目前風向為西北風，山上區空氣品質可能受到影響，關閉門窗，外出戴好口罩。

▲台南市山上區明和里一處工廠，18日上午8時44分許傳出火警，現場全面燃燒，消防人員全力搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲現場全面燃燒，消防人員全力搶救。（圖／民眾提供）

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