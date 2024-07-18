快樂Fun暑假　台南勞局：勞動條件要合法工讀權益勤督查

▲暑假來臨，台南市勞工局提醒事業單位及工讀生，只要受僱於適用勞動基準法的事業單位，工讀生和一般勞工享有相同的勞動權益保障。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

暑假來臨，許多學生紛紛投入打工行列，提前累積職場經驗，台南市勞工局提醒事業單位及工讀生，只要受僱於適用勞動基準法的事業單位，工讀生和一般勞工享有相同的勞動權益保障，勞動條件不會因為工作時間長短而有所差別。

勞工局說，不論工資、工作時間、休息、休假、請假等，雇主皆應依勞動基準法規定辦理，保障青年學子暑期工讀勞動權益，進而落實黃偉哲市長打造「希望家園」的願景。

勞工局局長王鑫基表示，青年學子在外打工要注意以下幾點：一、雇主給付的工資不得低於基本工資，自今(113)年1月1日起月薪不得低於基本工資2萬7,470元，時薪則為183元。二、雇主要準備出勤卡或簽到簿等逐日登記工讀生上、下班時間。三、領薪水時，雇主應將工資全額直接給付，不得預扣工資作為違約金或賠償費用，並提供薪資單。四、每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日。五、如有使勞工加班（即每日工時超過8小時或於休息日出勤部分），應依法加成計給加班費。

勞工局長王鑫基進一步表示，根據勞工局職安健康處統計，暑期工讀期間勞動基準法常見五大違法樣態為延時工資未依規定給付、出勤紀錄未逐日記載至分鐘為止、工資未全額給付、延長工時超過法定標準及未依規定給予例假休息等。為保障青年學子勞動權益，暑假期間勞工局將配合內政部「暑期保護青少年-青春專案」，啟動勞動條件專案檢查，針對暑期工讀熱門行業主要包含餐飲業、連鎖速食店、連鎖藥妝店、連鎖超商、零售賣場、加油站、飲料店等實施查核，並將針對前述五大違法樣態加強查核。除實施勞動檢查外，勞工局亦將持續辦理宣導會，邀請暑期工讀常見行業及曾違法事業單位參訓，並派員針對經常僱用青少年族群之事業單位，進行入廠輔導，加強宣導暑期青年工讀注意事項，讓青年學子安心及充實度過暑假。

勞工局局長王鑫基強調，事業單位不論是雇用暑期工讀或一般勞工，皆應依勞動基準法規定，提供合法的勞動條件，勞工局職安健康處一直以來積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，督促事業單位落實法令規定，相關業務具有成效並獲得勞動部肯定，2024年度勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令業務考核評鑑榮獲直轄市組第2名的佳績，勞工局將持續精進業務推動方式，保障勞工權益，營造南市成為勞工「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」的三安希望家園。