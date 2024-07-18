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台南永康就業中心助青年南漂　跨域津貼補助最高領9萬

▲27歲小峻透過勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心運用「青年跨域就業津貼」讓小峻移居台南，目前已就業超過半年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲27歲小峻透過勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心運用「青年跨域就業津貼」讓小峻移居台南，目前已就業超過半年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業了！找工作往往因需要租屋或離家遠，讓剛畢業的年青人裹足不前，27歲小峻透過勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心運用「青年跨域就業津貼」讓小峻移居台南，目前已就業超過半年，除了在工作上得到成就感更喜歡台南的生活歩調，讓他在工作之餘有更好的人生規劃。

家住新北市三重的27歲小峻，大學時就讀成功大學，畢業後小峻回北部找工作卻一直找不到適合自己的工作，因為之前在南部求學，喜歡南部慢活的步調與人情味，因而萌生來台南找工作的念頭，但想到需租屋增加經濟負擔而心生退意，後來經永康就業中心告知有「青年跨域就業津貼」可以協助租屋及搬遷費用時，讓小峻利馬決定回到他喜歡的城市台南就業。小峻說，大學時期就很喜歡台南自由的「生活感」，比起北部都市的快節奏生活，更喜歡南部的生活歩調。

▲27歲小峻透過勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心運用「青年跨域就業津貼」讓小峻移居台南，目前已就業超過半年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台南的人文風情及地方美食都是他所喜愛的。目前小峻在台南杏薪教育科技做課程規劃的工作已超過半年，這份工作讓他很有成就感，工作之餘更喜歡探索古都之美及嚐遍台南美食。

李奇玫主任表示，北部房價、物價高，工作存錢不易，近年來南部就業機會增加薪資與北部差距不大，除了南科本身釋出的職缺之外，其群聚效應也會帶動周邊的生活機能，創造多元就業機會，因此有越來越多年輕族群選擇移居台南，呈現北漂下降、南漂成長的現象。剛畢業的青年，常因需在外地租屋或交通太遠增加費用而放棄就業機會，勞發署推出「青年跨域就業津貼」可以協助未就業青年至外地就業，減少其因距離所致就業障礙，積極協助有跨域就業意願之初次尋職青年進到勞動市場就業，提供失業青年至外地就業的交通津貼或搬遷及租屋津貼補助，最高補助費用達9萬元。

▲27歲小峻透過勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心運用「青年跨域就業津貼」讓小峻移居台南，目前已就業超過半年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李奇玫主任指出，跨域就業津貼包含青年跟一般身分都適用，青年以18到29歲已無就學且初次尋職者，一般對象需失業期間連續達3個月以上或非自願性離職者，親自向公立就業服務機構辦理求職登記，經諮詢及開立介紹卡推介就業，就業地點與原居住地點超過30公里，受僱於同一雇主連續滿30日方能提出申請，補助的範圍除了搬遷費與租屋費外，往返通勤的交通費也可提出申請，相關的資訊可上「台灣就業通」網站，或撥打永康就業中心電話洽詢06-2038560。

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