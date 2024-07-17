台南最大文創派對就在藍晒圖　文博會藍晒圖展區徵展中！

▲全台灣最大的文創盛會2024台灣文博會即將於台南舉辦，藍晒圖文創園區也是本次展區之一，以「海島萬花筒」作為主題，以IP大展為核心，匯集台灣眾多IP品牌、工作者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台灣最大的文創盛會2024台灣文博會即將於台南舉辦，這次活動由文化部主辦，台南市文化局合辦，展區遍布台南各地並結合台南400活動盛大舉行。

而位於市中心的藍晒圖文創園區也是本次展區之一，以「海島萬花筒」作為主題，以IP大展為核心，匯集台灣眾多IP品牌、工作者，並結合包含cosplay大遊行、投射大道、各種講座與手作體驗，期望藉由文化萬花筒的角度去看見台灣的多元綻放！更有眾多神秘知名 IP 藝術大型裝置將展出，為台南難得文創盛事。活動豐富精彩預計將帶來大量人潮！

本次活動更結合台南旅遊美食護照，搜羅台南各大小美食餐廳與特色景點，讓來到台南的民眾們可以吃的美味、玩的開心。

2024 年文博會於 8 月 23 日至 9 月 1 日盛大舉行，在台南本地最大文創聚落－藍晒圖文創園區展區，即日起至 7/22 截止早鳥報名活動，徵展於 7/30 結束，數量有限，邀請在地創作者勇敢展現個人創意與想像，邀請民眾與創作者一起來藍晒參與台灣的文創盛會！！更多活動詳情請追蹤臉書或 IG 「海島萬花筒」，獲得第一手展覽資訊！