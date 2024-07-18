預防營造業職業災害　台南勞工局加強辦理職安宣導

▲台南市勞工局於18日在台南市南門勞工育樂中心辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市營造業相關從業人員參加，以提升營造業勞工朋友的職安意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現台南市長黃偉哲建構「希望家園」的施政理念，勞工局於18日在台南市南門勞工育樂中心辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市營造業相關從業人員參加，以提升營造業勞工朋友的職安意識，同時也提醒雇主要建構安全的工作環境，以維護勞工工作安全。

這次宣導會邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心陳明財簡任技正擔任講座，以「營造業相關職業安全衛生法規解說」及「近年營造業相關職災案例解說與預防宣導」為主題，向與會的人員作詳細說明，並透過職災案例探討發生意外的原因，提出改善方法及如何預防發生相同事故的具體建議，以增進參訓學員的工安意識，提升預防職業災害的能力。

同時也安排台南市衛生局莊筠兒技士就「職場健康促進」議題，講解有關癌症、肝炎篩檢、成人預防保健等內容，提醒勞工平時就要作好身體保健。另外邀請台南市警察局交通警察大隊許力生分隊長講授「上下班通勤交通事故預防」，提醒大家有關道路交通管理處罰的最新規定，並講解如何正確使用路權以及防禦駕駛的觀念。最後由財團法人安全衛生技術中心張家翰專案經理以「安全衛生管理痛點及解決方案」為主題，講解職安法令管理上的要求、自動檢查的痛點以及痛點的解決方案，藉此強化事業單位的自主管理能力。

勞工局王鑫基局長表示，讓所有勞工朋友早上能歡歡喜喜出門上班，抱著歡喜心共同努力打拚，必定會有高的工作效率，下班後能平平安安回家享受天倫之樂，這便是黃偉哲市長推動「希望家園」的精神。希望能透過本次「職業安全衛生宣導會」加深雇主與勞工朋友的工安意識，讓職業安全衛生的觀念水平展開、全面向下扎根，建立「共生、共識、共享、共好、共榮」的職場工作環境。