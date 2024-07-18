Netflix App退出Quest支援行列！用戶改用「這1方法」畫質更好了

▲Netflix已終止Meta Quest VR頭戴裝置的應用程式使用。（圖／視覺中國CFP）

記者葉睿涵／編譯

外媒指出，Netflix已停止支援Meta Quest VR頭戴顯示器的串流應用程式（APP）。雖然這對Quest的用戶而言是個壞消息，但好消息是，Meta最近在Quest瀏覽器中新增了對Netflix的支持，還可支援1080p的解析度，讓用戶可以享受更好的觀影體驗。

據The Verge報導，Netflix自2019年將VR應用程式移植到Quest以後，就一直未對其進行重大更新，導致相關應用程式無法支援透視或下載功能，解析度更是一直停留在480p。雖然Netflix在2015年推出Samsung Gear VR版本時，這些限制並未構成太大影響，但隨著9年過去，今天的科技已進步不少，用戶也開始要求更好的品質、更多功能。

如今，Netflix在瀏覽器的串流媒體播放器解決了透視和高解析度這2大問題，但用戶還是無法像在iOS應用程式那樣下載Netflix內容離線觀看。儘管如此，在瀏覽器中觀看影片，意味著用戶可以在串流影片的同時，使用其他虛擬環境，為用戶們增加了一定的靈活性和便利性。

這一情況與Netflix未為蘋果的Vision Pro開發專用應用程式類似，不過蘋果頭戴顯示器的用戶仍可在瀏覽器中觀看Netflix。雖然這是一個不錯的選擇，但他們的體驗不如專門的應用程式那麼好。