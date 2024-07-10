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Threads點名台灣「極高活躍度」　未來流量密碼曝光首重即時性

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 9日舉辦Threads亞太區線上媒體說明會，由Threads 產品副總裁 Emily Dalton Smith 分享一週年的重要里程碑，目前每月活躍人數突破1.75億，包含印度、日本等亞洲國家都非常多人使用，而台灣也被點名為非常多人在使用Threads。對此，Emily分享之後發展的三大方向，最重要的是打造Threads 成為更即時的平台，意即越即時的內容將成為「流量密碼」吸引更多人關注。

▼Emily Dalton Smith分享Threads 未來三大方向。（圖／Meta提供）

▲▼ THREADS

Threads 產品副總裁 Emily Dalton Smith 點名印度、日本之外，台灣也是活躍度極高的國家之一。過去一年，Threads 因應亞洲文化節慶，推出不少「亞洲限定」的彩蛋，包含農曆新年期間龍年限定的彩蛋。Emily 也分享：「很高興可以看到台灣社群在 Threads 上所分享的內容，以及 Threads 在台灣的活躍度。我們看到很多大家分享的內容，像是關於美食的熱門內容，以及娛樂、運動、時尚、大眾文化等各種主題。很開心可以看到 Threads 發光發熱，感謝在過去一年內持續發文、分享觀點，創造出熱門話題的大家。我也想邀請大家持續分享使用 Threads 的回饋與想法，讓 Threads 變得更好。」

「過去一年，我們主要專注在三大核心方向，首先是讓 Threads 的內容更加即時，我們加入了一些功能，像是 NBA 比賽的即時比分，以及「搜尋」中的「最近」欄位。第二是確保 Threads 平台是友善的對話環境，包含讓大家自由設定可以回覆或引用內容的對象等。第三則是為創作者們新增工具，像是發文到聯邦宇宙的功能，也推出 Threads API（應用程式介面，Application Programming Interface）幫創作者與品牌更有效率管理在 Threads 上的內容與互動。未來 Threads 也將持續推出更多不同功能。」

▲▼ THREADS

Threads 開發首重內容即時性
Threads 期待讓社群彼此交流值得分享的觀點與想法，因此專注打造幫助大家找到關心的主題，以及鼓勵大家參與對話。過去一年，「搜尋」也在「熱門」欄位外，新增「最近」欄位，讓大家點選入內後，即時跟上最新串文並參與討論。

另一項「標註主題標籤」功能，則是希望鼓勵社群中持續對話、啟動新的連結，至今 Threads 已有超過 5 千萬個主題標籤，過去三個月中最受歡迎的主題包含攝影、閱讀、健身、藝術、TTPD（泰勒絲專輯：折磨詩人俱樂部）。與「標註主題標籤」功能，讓社群更便於找到感興趣的主題，並即時參與其中，讓大家的對話圍繞在不同社群各自關注的「興趣」上。

此外，Threads 也為喜愛籃球的社群推出「即時比分」，從 NBA 美國職業籃球聯賽得即時賽況開始測試，讓籃球迷在 Threads 上搜尋球隊、了解最新戰況，目前也拓展至棒球與足球的領域，開始加入MLB美國職棒大聯盟與歐洲盃等比賽分數。無論是「搜尋」、「主題標籤」或「即時比分」都讓社群在 Threads 上的整體體驗更即時，社群成員所瀏覽到的串文也更符合個人關注的興趣。

打造友善與安全環境、支持創作者
Threads 團隊積極了解大家在使用產品上的回饋，企盼打造友善與安全的對話空間。除了沿用原 Instagram 的功能，讓大家自由設定誰可以標註自己或回覆串文，也可以添加「隱藏字詞」。近期，也推出另一項功能，讓大家自由控制可以引用串文的對象。針對特定帳號，也可以自由選擇「取消追蹤」、「噤聲」、「限制」、「封鎖」甚至「檢舉」，而且在 Threads 上所有內容也都適用於「社群守則」，讓所有社群成員共同遵守打造友善與安全的討論環境。

Threads 也為創作者打造工具，希冀幫助創作者在社群中加強連結，近期正式開放「聯邦宇宙」功能，讓所有人可自由決定是否發佈跨平台貼文，讓社群有更多開放的選擇。上月也正式宣布開放 Threads API（應用程式介面，Application Programming Interface）給所有開發人員使用，幫助創作者、品牌便於有效率管理 Threads 內容，目前大家可透過 API 發佈貼文、擷取自己的內容等，另外也提供洞察報告更能幫助大家檢視重要數據，包含瀏覽次數、按讚數，以及回覆、轉發與引用次數，還有追蹤者人數等資料。未來 Threads 團隊也將了解社群回饋，開發更多不同功能，讓 Threads 持續是大家樂於分享觀點、展開即時交流的友善環境。

▲▼ THREADS

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