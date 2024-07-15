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IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

▲▼ instagram。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲IG推出新功能。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著暑假來臨，青少年上網時間大幅增加，引發家長對網路成癮的擔憂。為了協助家長有效管理孩子的網路使用習慣，社群媒體巨擘Meta近期在旗下Instagram平台推出多項創新功能。

Meta家庭中心最新推出的四大工具，旨在幫助家長和青少年共同建立健康的網路使用習慣。這些工具包括「每日時間上限」、「休息提醒」、「勿擾模式」和「晚安提醒」。

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「每日時間上限」功能允許家長與孩子一起設定每天使用Instagram的最長時間。當達到設定的時間限制時，系統會自動發出提醒。此外，還可以設定單次使用的時間限制，例如每次使用10至30分鐘後就會收到通知。

為了避免長時間沉浸在社交媒體中，「休息提醒」功能會適時提醒使用者暫時放下手機。「勿擾模式」則可在特定時段內關閉所有通知，幫助青少年專注於學習或其他重要活動。

針對熬夜問題，Instagram新推出的「晚安提醒」功能會在夜間使用超過10分鐘時，溫馨提醒使用者該休息了。

Meta還特別強調了「監護功能」的重要性。在獲得孩子同意的前提下，家長可以為孩子設定使用時間表，例如在上課或用餐時段禁用Instagram，藉此培養良好的使用習慣。

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