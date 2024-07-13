那個男人回來了！Meta美選前鬆綁　解除對川普臉書、IG限制

▲Meta宣布取消對川普Facebook和Instagram帳號的限制。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國2024總統大選將至，科技巨頭Meta在12日宣布取消該公司此前對前總統川普Facebook和Instagram帳號所實施的處罰與限制，而這也是Meta自2021年後首度對川普完全鬆綁。

綜合外媒報導，川普在2020年的總統選舉中落馬後，拒絕承認敗選，隨後更在2021年1月6日對其支持者發表演講，點燃激進支持者的情緒，闖入國會大廈，引發騷亂。

事後，Meta以川普部分言行有煽動支持者從事更多暴力行為的潛在風險為由，將川普的帳號停權2年，直到2023年1月才恢復其帳號，讓他重新獲得對自己帳戶的存取權限，但仍保留了部分限制。

▲Meta表示，取消川普帳號停權是為了讓川普與拜登處於同等地位。（圖／達志影像／美聯社）

今年7月12日，Meta指出，隨著美國2024總統大選臨近，川普即將被提名成為總統候選人，Meta認為美國人民應該被允許在同樣的基礎上聽取總統候選人的意見，因此決定解除針對川普Facebook和Instagram帳號的限制。

不過，Meta強調，所有美國總統候選人仍需遵守與所有Facebook和Instagram用戶相同的社群標準，包括禁止仇恨言論和煽動暴力，倘若川普再度違反Meta的社群使用準則，那他將再度面臨停權。

此前，除了Meta平台外，其他主要的社交媒體公司也在國會山莊騷亂事件後，宣布禁止川普的帳號，其中包括了推特（Twitter，現為X）、Snapchat和YouTube，導致川普憤而創立自己的社群媒體平台Truth Social。

2022年，馬斯克在收購推特後允許川普重返X，而YouTube也在2023年3月解封了川普的帳號。儘管如此，川普仍然堅持使用Truth Social，因此媒體預計，即使這次Meta對川普的帳號鬆綁，他依然只會活躍於自家平台。