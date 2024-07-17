為大眾謀福利、為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

▲陳亭妃為大眾謀福利、為百姓爭權益，她說「每天都是我的起手式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



立法院會期才剛結束，立委陳亭妃17日馬不停蹄立即前往台南市下營區會勘營前南橋改善工程。

陳亭妃指出，由於里長及許多居民反映，營前南橋為地方出入的重要通道，上下班時段車流量龐大，然而橋體除了橋的寬度不夠、也是50幾年的老舊橋樑，再加上路的寬度比橋大很多，所以經常產生雙向閃車而造成車子撞到橋墩的危險狀態，現在好不容易有民間行善團願意幫忙改建營前南橋，但卻一直等不到市政府的相關規劃設計，導致行善團「等啊等、望啊望」，而所謂的相關規劃包含橋墩位置、水利系統、引道設計等仍需市府專業團隊來進行。

因此，陳亭妃現場向工務局爭取營前南橋改建規劃設計經費，並決議由下營區公所於兩週內提出規劃方案，再送交工務局審查，以達到公私協力、共同促成地方公共建設的目標。

陳亭妃強調，為大眾謀福利、為百姓爭權益，沒有所謂的開始與結束，「每天都是她的起手式」，因為自己已經準備了6、7年。這幾年來，她走遍37區的每一個角落，關心每一個地方的區域均衡、產業發展，整個大台南的發展藍圖都在陳亭妃的腦袋裡，從觀光、科技、農業、交通、文化各個層面，台南必須全面發展，所以一位深入基層的「規劃師」至關重要。

陳亭妃在6、7年前的市長初選就已經提出市政白皮書，陳亭妃與別人不一樣的是擁有女性特質，可以用女性獨有的柔性領導，深入傾聽每一個地方的聲音，也可以善用女性的堅韌與毅力，照顧「台南」這個家。