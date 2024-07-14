幕後／721決戰光明頂！新賴系估拿半壁江山　英系、正國會各有難關

▲兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨將於7月21日召開全代會，並改選黨內權力核心中常委、中評委，也是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。在派系合縱連橫下，黨內普遍評估，「新賴系」將拿下黨內半壁江山，英系式微，而正國會力拼常委保二、卻陷入分裂危機，加上「桃園隊」因領頭人鄭文燦涉貪案土崩瓦解，讓原本大局底定的全代會變數徒生。

民進黨中常委、中執委選舉在即。民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

其中關鍵的10席中常委，除民進黨立院黨團三長、直轄市長為當然中常委外，其餘席次牽動派系勢力消長，每周列席民進黨中常會與黨主席賴清德溝通，並掌握提案權與話語權。而本屆民進黨中常委的派系分布，陳茂松（正國會）、黃承國（英系）、何志偉（綠色友誼）、蘇巧慧（蘇系）、蔡易餘（英系）、林右昌（正國會）、陳世凱（新系）、王定宇（湧言會）、林俊憲（新系）、許淑華（新系）。其中林俊憲、陳茂松、王定宇都將登記拚連任。

新系目前坐擁3席常委，已是一方之霸，此次推出8人角逐執委，除林俊憲拚常委連任外，立委邱志偉、林宜瑾也登記參選。另外，「友賴」的綠色友誼連線、以閣揆卓榮泰為首的民主活水也將合作，加上西瓜效應，有黨內人士判斷，不少未有明顯派系色彩的游離票已經靠攏，此次「萬流歸宗」，親賴系統被看好將拿下過半中常委。

▼綠營中常委選舉概況。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）



英系目前兩席常委，在蔡英文主政時代位黨內核心，但此次黨職改選大幅衰弱，更讓派系要角喊出「存亡之戰」，認為若選舉結果過於慘澹將淪為陽春派系。英系此次推出七人角逐執委，常委部份，黃承國因排黑條款未能登記參選外，立委蔡易餘也未登記，改由推派前雲林縣長蘇治芬、立委王世堅。為確保在中常會中有話語權，英系盼與蘇系「再續前緣」合作的態勢明顯，非新賴派系合縱連橫將成為黨職改選焦點。

▼綠營中常委選舉概況。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

而力拼保二的還有陷入分裂危機的正國會，原本預計守住兩席常委，一席由現任常委陳茂松連任、另一席則擬推派高雄立委林岱樺，但堅持參選常委的資深立委陳亭妃自帶人馬登記參選，帶走部分票源，讓正國會「保二」岌岌可危。

▼綠營中常委選舉概況。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

正國會日前在派系會議中做出決議，針對3名成員陳亭妃、何文海、陳怡君自行登記參選予以除名。陳亭妃當日在會議中途離席，她表示，還是堅持選中常委，自己就是把態度講清楚，正國會有兩席空間，一席是陳茂松，另一席自己一直表態要選，如果因為堅持要選就要被切割，那也沒辦法。

有黨政人士對陳亭妃作法不以為然，他認為，即便未當選中常委，會中同樣有派系代表可以發聲、協助爭取權益，「不能理解堅持的理由是什麼。」也有派系要角表達難以理解，該要角多次向陳亭妃建言未果，他無奈表示，台南市長黃偉哲沒有中常委、中執委身份，同樣當選市長，「兩件事根本無關，但別人的意見她（陳亭妃）根本聽不進去。」

▼綠營中常委選舉概況。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

除陳亭妃「除會」風波可能牽動黨職選舉結果外，前桃園市長鄭文燦接棒不力、立委選戰全盤盡墨、轉戰中央更被打入海基會「冷宮」，近日又因涉貪搶占全國媒體版面，「桃園隊」群龍無首，各派系也積極拉票，未來也可能有人持續出走。