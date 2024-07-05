快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨將於7月21召開全代會，並改選黨內中常委、中評委，而屬於正國會的民進黨立委陳亭妃自帶人馬參選，釀分票危機。正國會今（5日）決定，將陳亭妃、議員何文海、陳怡君等三人除名。對此，陳亭妃回應，選中常委也是希望能夠多參與黨務工作，協助黨主席賴清德推動國家發展的未來大計，不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突，她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力。

本屆常委選舉中，各派系盼維持現有席次，但正國會卻出現分裂情況。正國會原本預計6人登記，但陳亭妃自帶人馬，找來台中市議員何文海、台南市議員李偉智，反而變成8人登記，有分票危機。

陳亭妃表示，正國會的宗旨是實現台灣成為正常國家，不論現在、過去、未來，她都會堅持這樣的理念，這17年來也為了正國會一直朝著這個目標進行，自己從來沒有離開過正國會這個大家庭。

陳亭妃指出，選中常委也是希望能夠多參與黨務工作，協助黨主席賴清德推動國家發展的未來大計，不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突，更何況正國會本來就有兩席中常委的空間，是要一起把正國會的餅做大。

陳亭妃直言，因爲正國會曾經有過7席中執委過，再加上正國會目前只有確定一席中常委的名單，希望爭取正國會第二席中常委的機會，她的想法就這麼簡單。謝謝大家的關心，這幾天媒體一直揣測報導，大家都很關心，她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力。

陳亭妃強調，「我們還有很多使命要去共同完成，民進黨加油！台灣加油！現在國會的亂象，我們更要將民意團結在一起，因為我們要繼續為台灣共同努力。」