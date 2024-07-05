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快訊／正國會開鍘！　陳亭妃、何文海、陳怡君被除名

▲▼立法院韓國瑜針對週五院會風波 主持朝野協商 柯建銘 傅崑萁 黃國昌 陳亭妃 出席 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨將在7月21日召開全代會，屬正國會系統的立委陳亭妃未配合派系運作，並自行登記參選中執委，正國會今（5日）再度召開會議討論，最終決議出爐，正國會宣布，針對成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本會重大決議，予以除名。

民進黨中常委、中執委選舉在即。民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

本屆常委選舉中，各派系盼維持現有席次，但正國會卻出現分裂的情況。正國會原本預計6人登記，但陳亭妃自帶人馬，找來台中市議員何文海、台南市議員李偉智，反而變成8人登記，有分票危機。

對此，正國會今開會討論是否剔除陳亭妃，最終決議，7月21日民進黨全國黨員代表大會召開在即，正國會決策委員會議今（5日）針對成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本會重大決議，予以除名。

相關聲明如下：

第一、黨職改選在即，為求認同組織運作之成員團結合作，正國會於6月3日擴大決策會議，決議團隊共同推派代表進行登記。

第二、值中執委與中評委選舉登記之際，團隊成員何文海及陳怡君未依循決策會議推派候選人之決議逕行登記參選，已違6月3日擴大決策會議之決議事項。

第三、基於團結合作之立場，組織於6月28日再度召開決策委員會，決議若上述成員及陳亭妃有意回歸團隊運作，應於7月5日決策會議前，將全代名單提交決策會議，以配合組織配票。

第四、今日會議中，違反正國會決策會議之成員仍未能改變立場，基於組織成員應有認同團隊決策、承擔會員權利與義務之責任，今（5日）依6月28日決議，針對三名成員違紀情事，作成除名處分之決議。
 

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