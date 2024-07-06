同一天！鄭文燦涉貪、陳亭妃遭正國會除名　前藍委：賴清德在立威

▲行政院前副閣揆、現任海基會董事長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

綠委陳亭妃未遵循黨內派系「正國會」在中常委選舉中的布局，而在昨（5日）遭到派系開除，巧合的是，行政院前副閣揆、現任海基會董事長鄭文燦也在同一日遭到桃檢傳喚調查涉貪案並聲押禁見。對此，前藍委陳學聖今日表示，兩件事之所以接連發生，應該是因為賴清德在立威。

陳學聖認為，鄭文燦因涉貪被桃檢聲押，陳亭妃則因沒有配合正國會在中常委選舉中的布局，而被正國會除名，兩件事發生在同一天，應該不是巧合，而是賴清德在立威。

陳學聖表示，新潮流的賴清德，斬新潮流要角鄭文燦，表示無私心，然後，動正國會陳亭妃，是為了殺雞儆猴，要各派系「信賴」，知道誰是黨內真正的共主。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝）

此外，陳學聖還預判，賴清德在黨內定於一尊後，就會大力肅貪，因為賴卓體制登台後，施政貧弱乏力，兩岸關係更趨險境，唯一可以立即作、立竿見影的，就是肅貪。

陳學聖點出，「肅貪」是全民最大的共識，當年馬英九也是這樣起家。他強調，賴清德要肅貪，自己會全力支持，但最後賴清德會挖多深，他則拭目以待。

最後，陳學聖表示，若肅貪辦得好，賴清德聲望提升，若「淺嚐即止」，就不要怪人民的反噬。