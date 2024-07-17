在火車月台抽菸！男被勸阻竟叫囂推站務員　網怒：叫潮州副站長來

▲男子不斷叫囂，還脫掉上衣作勢打人。（翻攝自●【爆料公社】●臉書社團）

圖文／鏡週刊

台中火車站今（17）日有乘客在月台等車時，不顧旁人就抽起菸來，站務人員上前勸導，沒想到對方竟不斷叫囂，甚至還脫掉上衣作勢打人。這段畫面在臉書社團曝光後，引起許多網友熱議，有人還歪樓直呼「要叫潮州副站長來了」。

有網友今天在臉書社團「●【爆料公社】●」po出一段影片，提到事發地點就在台中火車站，從影片中可見有位乘客手叼著香菸，3名站務人員上前勸導，沒想到對方不僅沒有聽勸，反而惱羞成怒。

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這名抽菸的旅客，因不滿站務人員勸導，直接不斷對著其中一位站務人員叫囂，過程中還不斷推人，甚至還脫掉上衣、作勢打人，好險警察及時趕到現場，該名抽菸旅客才收起剛才的囂張態度。

影片曝光後，有許多網友湧入留言，「這時候要叫潮州副站長來了」、「如果是在潮州站 就好看了」、「都什麼年代了還是有這種低端人口」、「哪裡來的土包子」、「趕快解除契約 呼叫台鐵警察」、「警察來之後就變俗辣」。

依《菸害防制法》規定，大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站，以及旅客等候室都是禁菸場所，吸菸者將可處新台幣2,000元以上10,000元以下罰鍰。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



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