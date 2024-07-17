好市多1美食「料多又鮮甜」！老饕開箱驚見8大隻讚：超有誠意

▲好市多一款小卷炊粉深獲不少網友好評，認為湯鮮料實在。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

好市多又出現超級受歡迎的必買美食！一名網友最近逛好市多時，被冷凍庫架上一款「鮮味小卷炊粉」包裝照片吸引目光，打算買回去試試新口味，沒想到打開包裝赫然看到想到打開來竟然發現裡面有8隻小卷，讓他覺得物超所值。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近逛逛好市多時買了一盒小卷炊粉嘗鮮，原本以為外盒照片僅供參考，打開包裝卻出乎她意料之外，沒想到裡面竟然有8隻大尾小卷，實物與圖片相符，配料包內還有豐富的芋頭、香菇、高麗菜等配料，最後她只須添加芹菜和油蔥酥增添香氣就可上桌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小卷炊粉內含8隻小卷，讓網友直呼物超所值。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

對此，原PO十分推薦這款小卷炊粉，指出這款小卷炊粉一盒售價679元，配料澎湃，可供4至6人享用，且稱讚湯頭非常美味，除了小卷的鮮甜滋味，芋頭香氣也非常濃郁，直呼「芋頭控會很愛」，買了絕對物超所值。

▲網友稱讚小卷炊粉實品煮好與外盒照差異不大，湯頭不輸餐廳。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文曝光後，獲得不少饕客共鳴，「真的很有誠意，而且食材都是分開包裝」、「去年特價的時候有買，真材實料真的不錯」、「我也買過，湯頭鮮、料實在，會一直想回購」；有網友特別讚賞廠商小卷給得相當有誠意，光是外面自助餐2隻小卷就要價140元，這盒大手筆給出8隻大尾小卷，十分划算，還有人則建議可以自行加料一起吃，「調味真得不錯，可以買帶尾蝦、魚片或丸類自己加料」。



更多鏡週刊報導

薔薔海外大解放 透視內衣迸出UU撩粉！網嗨：太辣

男友綽號「開瓶器」藏超噁真相 她一聽怒甩爛咖

病患抓狂吼「求求你放我走」奔離醫院 事後控告醫師：擅離診間