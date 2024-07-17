23歲當媽媽桑！她發憤念書變名校學霸　走過坎坷人生任神社宮司

▲村山陽子原本從事酒店媽媽桑，後轉換跑道成為神社宮司。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本奈良縣御所市駒形大重神社迎來了新任宮司村山陽子，59歲村山陽子曾於大阪北新地和東京銀座的酒店擔任「媽媽桑」。歷經坎坷半生的她，在命運的召喚下，迎來了人生的華麗轉身。

據日本《讀賣新聞》報導，村山出身於長野縣松本市，原本平靜的生活在小學一年級時因父親驟然離世而掀起巨變。她和母親前往奈良投奔親戚，但母親卻背負了沉重的債務。在這樣艱難的環境中成長的村山，在小學高年級時毅然決心一定要努力工作，改善家裡的經濟狀況。村山從國中一年級暑假投入工作，開始在旅館打工，她在高中輟學後前往大阪的酒店工作，除了交通費外，所有收入都用來貼補家用。

後來，村山被高檔酒店延攬，償還所有債務後，不僅為亡父建造了墓地，也購置房產。23歲那年，她晉升為北新地的媽媽桑，29歲時已擁有自己的店面。回首那段時光，每天睡眠時間僅有3到4小時。日復一日投身工作的她，在34歲左右終於「醒悟過來」，決心要讀從小就敬仰的父親母校早稻田大學。結婚後，她將店收起來，發憤讀書，並在35歲那年如願考上早稻田大學。大學畢業後，村山隻身前往杜拜，創辦了二手車公司。她還曾奔赴非洲，投身於消滅瘧疾的工作。

因為事業進展不盡理想，村山再次興起開店的念頭。2015年她在銀座開設了一間酒店，某天偶然聽到客人談論「要去參加神社檢定（一種針對喜愛神社或想深入了解日本文化的人所舉辦的考試）」，也因此萌生興趣報考。村山多次前往舉辦檢定考試的國學院大學，目睹身穿白衣、立志成為神職人員的學生們，不禁萌生了學習神道的念頭。

2020年，村山在開店的同時進入國學院大學學習，期望取得神職人員資格；翌年又繼續攻讀研究所。其間，奈良縣選出的國會議員秘書向她推薦駒形大重神社宮司一職，因前任宮司年事已高，正積極尋覓接任人選。對此，她猶豫不決，卻又想起她兩年前曾初次造訪駒形大重神社，當下便被其莊嚴神聖的氛圍所深深吸引。此外，這座神社歷史悠久、底蘊深厚，還曾被記載於平安時代的重要文獻《延喜式》。

駒形大重神社坐落於居高臨下的葛城山麓，放眼望去便是奈良盆地和大和三山的美景，古樸的石階上覆滿青苔，踏上石階拾級而上，可感受到陣陣清風穿梭於神社之中，村山吐露：「我喜歡此處的微風拂面，以及高地特有的清爽感受」，並認為擔任歷史悠久的神社宮司，是人生中難得的機遇，因此她決定接受任命。

村山於今年1月結束了酒店業務，並於4月1日獲得駒形大重神社信徒們的認可，正式就任。一位70歲的信徒代表表示，村山精力充沛、人脈廣闊，神社在他的帶領下必定欣欣向榮。

追憶起在松本市的童年時光，村山總能想起自己在祖父擔任祭祀主理的神社嬉戲玩耍的場景，「看似曲折的人生道路，也許正是造就了這段奇妙緣分的契機。」她表示，人們齊聚一堂，神明也會心生歡喜。「我衷心期盼每位到訪神社的善男信女都能放下煩憂，獲得內心的平靜。」

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