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她初來生理期「2句話頂嘴阿嬤」！網超火一面倒挺：白目老巫婆

女孩第一次迎來月經，不想被阿嬤大肆宣揚，但阿嬤卻強行質疑，令女孩非常不舒服。示意圖，非當事人（東方IC）

▲女孩第一次迎來月經，不想被阿嬤大肆宣揚，但阿嬤卻強行質疑，令女孩非常不舒服。示意圖，非當事人（東方IC）

圖文／鏡週刊

當女孩這輩子初次月經來潮，肯定需要些許時間適應。然而，就有一名媽媽在網上分享，婆婆發現小女兒第一次迎來月經時的反應，令網友看完後都超憤怒，形容婆婆像「巫婆」。

這位媽媽在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨表示，自家小女兒長大了，「第一次生理期來感覺她有些慌張」，原PO提到，不久前大姑家的小孩也迎來了第一次生理期，沒想到婆婆居然在飯桌上詔告天下，告訴所有人「xx長大了，是個小女人了」，語畢自顧自地大笑，令在場的孩子和客人感到尷尬。

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這番經驗，讓原PO小女兒在月經來後，對原PO說的第一句話是「不想讓阿嬤知道」，而原PO也尊重女兒的決定。然而， 正當女兒洗完澡出來，口袋裝著用過並包裹好的衛生棉，婆婆撞見後，在家人們面前大呼小叫的質問：「那是什麼？」

女兒不想多做解釋，只回應是「垃圾」，婆婆仍繼續大聲：「什麼垃圾不直接丟樓下垃圾桶，要帶回房？」「一看就知道不正常，什麼垃圾拿出來啊」，女兒氣得回道：「妳知道什麼垃圾能幫我什麼？如果妳什麼都幫不上忙就不要問！」

不料，婆婆直接強硬地從女兒口袋掏出那坨包好的衛生棉，還直接攤開來看，並說：「矮油，妳怎麼流那麼多血」，讓女兒委屈地對原PO說，「我真的好討厭阿嬤！」原PO安慰女兒道：「沒關係，我也很討厭阿嬤！」等不到老公去跟婆婆溝通，原PO已經受不了，直接去找婆婆溝通，「現在我們家有一個生氣的老巫婆四處在宣傳孫女月經來了不讓她知道」。

貼文一出，引來許多網友憤怒，「是想幹嘛，想吃用過的衛生棉是不是」、「真的很奇怪，一堆人總愛去挖人隱私，挖完又開始三姑六婆，角色對調又開始惱羞成怒」、「這種真的很白目」、「小女生的事情到處去跟人家講幹嘛，神經病是不是」、「換妳幫她宣傳她停經了更年期」、「很有事的巫婆」、「看完我整個真的很火，這要是我一定去翻臉，顧人怨」。


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