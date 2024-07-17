離譜男台中車站月台抽菸　跳針狂嗆站務員：是不是要灣家？

記者許權毅／台中報導

台中火車站今日10時許發生一起糾紛，一名52歲男子在月台上抽菸，遭到站務人員制止，沒想到男子不聽勸，反而朝站務人員大吼「是不是要『灣家』」甚至當眾脫上衣，不斷揮舞雙手，往站務人員方向逼近。警方表示，站務員不提出告訴，但男子在車站內抽菸最高可處1萬元罰款。

▲台中火車站今早傳出一名男子在月台抽菸，不聽站務員勸阻還罵人動手。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）



事發在今日10時20分左右，一名身穿粉色上衣的平頭男在台中火車站第二月台抽菸，車站站務人員發現後，立即上前要勸阻，男子不聽勸告，還在現場大吼，引起許多民眾側目，紛紛拿起手機錄影。

男子大吼數次：「是不是要『灣家（吵架）』？這林北的自由」等語，手中香菸不只沒熄滅，還不斷揮舞，男子還不斷往站務員方向走去，另名女站務員也伸手勸阻，站務員甚至遭推肩膀，整個過程就在月台邊，相當危險。

鐵路警察局台中分駐所說，男子因抽菸被制止心生不滿，遂與站務員發生衝突。警方抵達現場後該民眾已無抽菸行為，經詢問該名站務員，表示過程中雖該男子有碰觸到肩膀但未成傷，不願提出告訴。

警方說，本案台中車站站區均為禁止抽菸區域，後續將調閱相關事證依菸害防制法規定函請台中市衛生局裁處，最高可處1萬元罰鍰。