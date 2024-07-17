川普稱「要美國保護需付錢」　卓榮泰：印太和平穩定是台美共同責任

▲行政院長卓榮泰出席媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普談及台灣議題時，直言台灣拿走美國所有晶片業務，若要美國提供保護，台灣應該付錢，「台灣必須付錢買美國保護」。對此，行政院長卓榮泰說，台美關係近年來非常堅定，會努力維持並往更好的方向走；他說，台海跟印太地區的和平穩定，是台美共同的責任跟目標，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全」。

卓榮泰說，有注意到美國前總統川普的講話，但是大家應該也清楚，台美關係近幾年來的狀況是非常堅定，「台海跟印太地區的和平穩定，是我們共同的責任跟目標，也很感謝美國經常多次對台灣的各種安全以及各種在國際上的發聲，給我們很多的支持，這我們很感謝」。

卓榮泰說，也因為這樣，「我們更堅定我們都是國際村的一員，對這區域的和平穩定有共同責任」，所以不僅是剛剛提到的穩定加強國防預算，或是恢復義務役役期以至於強化社會韌性，這都是在展現身為國際村一份子的責任。

「相信只要我們持續展現這樣的能力，就能得到更多國家的支柱。」卓榮泰說，雙方之間過去有好的關係，會努力不僅維持、且更能往好的方向走，「雙方之間對於台海印太地區共同的責任，我們願意付出更多責任，這是在防衛我們自己、保障我們的安全」。

對於美國大選爭議事件多，卓榮泰說，美國是一個民主成熟的國家，大選自然會做明確的選擇。台灣一直跟美國保持良好的互動關係，「雖然沒有正式的外交，但是實質的關係是遠遠超過跟其他實施外交關係的國家，都有可能的」。

「我們對美國人民的選擇除了尊重外，也祝福美國的大選能順利平安進行完畢。」卓榮泰表示，未來雙方在過去基礎上更往好的方向發展。