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父親節尋找「超級複製人」　屏東市公所歡迎親子攜手拿獎金

▲屏東市公所舉辦父親節尋找「超級複製人」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所舉辦父親節尋找「超級複製人」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

父親節即將到來，屏東市公所除了舉辦模範父親表揚活動外，加碼舉辦尋找「超級複製人」臉書活動，號召屏東市「最相像的父子/父女」，拍照上傳並完成市公所指定任務，第一名就能把知名賣場禮券5,000元帶回家。

屏東市公所說，有人說您的長相、喜好、睡姿或行為跟您的父親很像嗎?還是有人說，您的孩子簡直就是您的復刻版?那麼您就是屏東市公所正在尋找的「超級複製人」。

為了增添父親佳節氛圍，市公所號召「父子/父女超級複製人」，只要設籍、工作、居住或就學任一條件位在屏東市的民眾，選出或拍照您與孩子或父親的合照，上傳至市公所指定留言處，並且分享貼文，邀請親朋好友來按讚，8月7日中午12時，市公所將選出讚數最多前5名，第一名能獲得知名賣場禮券5,000元。

市長周佳琪表示，時代變遷，父親的角色也變得多元化，兼顧家庭與工作，父親可能是家庭經濟的重心，同時也是與配偶計劃家庭生活、用心陪伴家人成長，盡心給予子女及家庭成員成長合適的環境。為了讓父親節變得更有趣味，公所團隊籌辦「尋找超級複製人」臉書活動，期望透過活動，增進親子間的情感交流，也能經由參加民眾上傳的照片，看看每個家庭逗趣、多彩多姿的生活樣貌。

屏東市公所「超級複製人」臉書活動即日起開始上傳，8月7日(三)17時前公佈按讚數最多的前五名民眾，第一名可獲得禮券5000元、第二名4000元、第三名3000元、第四名2000元、第五名1,000元，市公所將私訊聯繫得獎者，請得獎者於8月16日(五)17時前至屏東市公所三樓計畫室領取禮券。

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屏東市公所超級複製人父親節禮券

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