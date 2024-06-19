美參院大頭烤肉「1失誤踩到美國人底線」　父親節PO照被嗆爆

▲美國參院多數黨領袖舒默烤肉被嗆爆。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在美國父親節周末，貼出與家人開心烤肉的照片，但這張節日例行性的親民PO文，卻因為烤台上的一個失誤，彷彿剪斷義大利麵會惹怒義大利人一般，這個失誤惹怒了美國網友，使得舒默遭到眾人留言圍剿，最後甚至刪掉照片。然而照片早已在網路廣傳，美國人還嗆舒默，「做了最不美國的事情」。

美國的父親節日期不同於台灣，而是在每年6月的第三個星期日，今年在16日登場。民主黨籍參院多數黨領袖舒默在社群平台X上，發布一張他在烤肉架前烤肉的照片，表示過去一直住在公寓裡的他，因為女兒和她的妻子最近買了一棟有後院的房子，全家終於第一次用烤肉架燒烤，「我們在烤熱狗和漢堡」！

沒想到簡單一張節慶照片，舒默竟然成為網友圍剿和嘲諷的對象，原因就在於，照片中烤肉架上的漢堡排都還是生的，看起來才剛放上架子烤而已，舒默卻把起司放在生漢堡排上。

▲網友發「重磅消息」，瘋傳舒默刪照片了。（圖／翻攝X）



愛吃漢堡的美國人憤怒留言，「誰會把起司放在生牛肉上面」、「這是你所能做最不美國的事情」、「我很意外他沒有試著烤一片披薩」、「他老人家都已經說是第一次這樣烤肉了，放過他吧哈哈哈哈。」

面對網友的怒火甚至摻雜一些惡意攻擊的評論，舒默不久後就將照片刪掉，只留下一句「父親節快樂」。刪文的消息也被網友轉發，網友甚至將截圖焦點放大在那片放了起司的生漢堡排上，眾人還是繼續嘲諷他。