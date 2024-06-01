紅十字會再伸援手！發放花蓮紅單戶家用禮券　每戶3萬元

▲▼中華民國紅十字會發放花蓮震災戶家用品禮券。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華民國紅十字會6月31日發放0403花蓮震災戶家用品禮券，花蓮縣長徐榛蔚到場感謝紅十字會支援，希望藉由政府、 社會大眾及民間團體共同合作，協助受災戶早日重建家園。

徐榛蔚感謝紅十字會長王清峰在0403震後第一時間挺身而出，來到花蓮協助救災，援助多位因地震受傷住院的鄉親及罹難者，並時時聯繫地方政府，適時伸出援手、協助受災戶，這次發送家用品禮券便是對希望鄉親早日恢復日常生活的支援，代表花蓮所有鄉親向紅十字會表達感謝。

0403地震造成花蓮縣內災損慘重，中華民國紅十字會協助災區重建，支援建造秀林鄉和平村災後緊急避難所，並包括和平村受損建物的修繕協助，幫助花蓮鄉親早日重建家園。紅十字會同時也支援水漣消防分隊辦公廳舍重建計畫，希望提升在地消防能量，保障人民生命財產安全。

▲花蓮縣長徐榛蔚到場感謝紅十字會關切災民生活。

有感於此次0403花蓮大地震受災民眾承受身心及經濟的壓力，中華民國紅十字會除了支援重建計畫，慰助傷者及撫慰亡者家屬外，也將部分善款用於補助紅單受災戶家用品禮券，安定災戶生活。

紅十字會第一階段以補助500戶為原則，凡是因此次花蓮地震導致房屋不堪居住，經花蓮縣政府鑑定為紅單戶之受災者，經紅十字會審核通過者，補助每戶家用品禮券新台幣3萬元，採一次性發放，希望讓受災鄉親購買遷居後之家用品安定生活。