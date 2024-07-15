父親節倒數中！禮物「挑選心法」看過來，再靠「4大實用禮物」擄獲老爸老公的心

▲那些老爸老公捨不得刷卡結帳的好物，就幫他們在父親節前夕一次付清！（圖／擷取自品牌官網，下同）

消費中心／綜合報導

趁著即將到來的父親節，是時候感謝老爸與另一半平日辛勤付出的時刻了！無論是做為孩子或親密的另一半，任誰都希望能夠送上一份特別的禮物來表達滿滿愛意。然而「要怎麼選擇禮物」無非是讓許多人頭疼的環節，更是社群媒體經常會出現的萬年求救文！其實只要平常多觀察他們習慣使用的3C家電或生活小物，例如刮鬍刀、皮夾、燈具、運動用品、保健品或是行李箱，愈實用的禮物才能表達希望幫他們提升生活品質的心意，那些老爸老公捨不得刷卡結帳的好物，就幫他們在父親節前夕一次付清！

精選4大實用好物，今年就是要讓老爸&老公眼睛一亮！

德國百靈 2024父親節限定版禮盒 BRAUN 9系列 Pro Plus諧震音波電鬍刀

想幫老爸與另一半挑一把好用又耐用的刮鬍刀？選在父親節前夕，可以說是最聰明的選擇！

這時候各個刮鬍刀品牌總是會祭出超優惠的價格。而電動刮鬍刀的挑選要件就是乾淨、舒適和簡單使用，首選的頂級品牌絕對就是網上好評如潮的德國百靈BRAUN，擁有超過百年的歷史，成就了最精湛的德國工藝。今年百靈也瞄準了送禮市場，推出2024年限量的父親節專屬禮盒，並搭載了百靈旗艦9系PRO PLUS、SmartCare智能清潔座及百靈PowerCase充電旅行盒，從今年上市以來就主打「從未有過的一刮即淨體驗」，從刮鬍子到清潔保養，再到出差旅遊，完整的產品體驗，百靈全部都準備好了。

▲百靈瞄準了送禮市場，推出2024年限量的父親節專屬禮盒。

9系PRO PLUS的最大亮點就是4+1層往復式刀頭，搭配能溫柔震出鬍根的諧振音波科技，能夠撫平肌膚、把鬍根提起，再一刮即淨，就連最難處理的「雜亂」「平躺」鬍鬚，都能輕易解決。另一方面，百靈的旗艦智能晶片更能偵測不同使用者鬍鬚濃密的程度，調整最適合的刮鬍動力，搭配能靈活擺動的往復式刀頭，不用在同一部位旋轉刮鬍，一推就能貼合臉部輪廓，達到360度零死角刮淨的目標。百靈提供的是一套完整產品體驗方案，而清潔保養也相當簡單，只要將用完的刮鬍刀放在全新智能清潔座裡，一鍵就能完成除菌、潤滑、清洗、風乾和充電等工作，避免細菌孳生的同時，還能延長電鬍刀的使用壽命。非常適合重視高效、省時等優勢的老爸與另一半，讓早起刮鬍這件事，帶來精神抖擻的儀式感！



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GilletteLabs吉列極光 刮鬍刀

同前面所說的，父親節買刮鬍刀絕對是最聰明的消費之一，而也不能不提今年火遍全台的吉列極光刀了。以「從早到晚，極淨零渣感」在全球創下爆棚聲量與口碑的「吉列極光刀」，去年一上市就爆賣到一度缺貨，也打中台灣消費者的需求，不只超過百位網紅推薦，就連網友也忍不住在社群熱烈討論，到底刮鬍刀怎麼做到從早到晚，持久乾淨？





吉列極光刀擁有全球首創的極光淨澈科技，可以在刮鬍前先刮除表層角質和油脂，原本被這些汙垢埋藏起來的鬍渣就能夠顯露出來，再透過吉列頂級的奈米級５刀片，做到深層刮淨。而也因為做到深層刮淨，鬍鬚就需要更多時間長出來，進而也達到「持久乾淨」的效果。

另一方面使用者擁有不同臉型與體態，「極光刀」也強調設計出能貼合各種臉型的突破性靈活旋轉刀頭，就算老爸老公再手殘，也能360度靈活刮除各個部位的難除鬍鬚。別小看將極致科技集合於一身的刮鬍刀，即使是老爸「經此一役」也能清爽成為零死角帥哥，讓他們每一天都覺得自信爆棚、精神煥發！

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LEXON ORBE無線桌燈

你的老爸與另一半擁有獨樹一幟的眼光與美感嗎？法國設計師品牌LEXON所打造的ORBE無線桌燈，不僅擁有獨特造型與簡潔對比的色系，無線設計凸顯燈具的簡潔俐落之餘，更能幫家中任何角落瞬間提升亮度與氛圍美感！在機能方面，造型獨具的燈頭其實可以靈活調整照射角度，最大可達100流明的亮度，更方便使用者依照當下體驗進行調整。

小巧的造型，難免讓人想要帶到戶外露營，營造更不一樣的聚會氛圍，這款無線桌燈也主打擁有IPX4防潑水等級，還有9種光色可以選擇，可以說把實用性與趣味性做到完美兼具，難怪一舉奪得大家的喜好，絕對適合重視生活品質，常常會對潮流瞎趴的事物眼睛一亮的老爸老公！

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Crash Baggage義大利撞擊設計行李箱

看膩了一般的旅行箱，想幫叛逆型的老爸老公來點不一樣的「衝擊」嗎？來自義大利的Crash撞擊行李箱，年輕設計師Francesco Pavia打造的「自帶凹痕外型」看起來有夠視覺衝擊，這個設計其實是有經過精密計算的，在容易損壞的地方創造不規則的表面撐體，搭配100%高品質PC材質，更能減緩衝擊力道保護內部物品，聽起來實在有夠聰明又帥氣！

旅遊玩家最在意的輪子體驗，設計師也沒有遺漏，特別採用360度多向滾輪，無論是行李裝得多滿多重，都能拖拉得很EZ！內層除了基本的拉鍊格網袋搭配交叉固定帶，也設計出多個小物收納袋，讓重視收納的老爸老公能以更實用簡潔的方式整理旅遊物品。設計師表示，藉由充滿設計感的撞擊外型，就是想讓大家在旅行時不用再擔心行李箱的損傷，而且任何旅行的痕跡，都成為每一段旅行的美好印記！如果正好有送行李箱的需求，這咖充分展現個人性格的Crash撞擊行李箱，正好送給熱愛旅遊的老公與老爸！

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送出禮物以前，如果還是擔心老爸老公get不到滿溢出來的關心與愛意，別忘了在禮物袋裡放上一張寫滿溫情或浪漫絮語的小卡，直接傳達你最想對他們說的Love Message！不過也別擔心，無論是幫男子時時維持容光煥發的質感電鬍刀、維持持久乾淨的俐落刮鬍刀、又或是設計桌燈與設計兼具耐用的行李箱，滿滿的實用價值一定讓他們滿意到不行，讓這個父親節成為他們史上最難忘的一年。