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「狂存1檔績優股」他一查配息卯死　爽等28萬入帳！全場驚呆

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO父親節能躺著爽領28萬股息。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

父親節有驚喜入帳！一名男網友透露，陸續買了60張中華電信股票，一張配息4.758元來算，等於他8月8日能躺領28萬多元現金，同時好奇大家看法「是否值得繼續存股下去呢？」文章曝光後，全場羨煞回應，「好多」、「繼續存，準備起飛」、「中華電這幾年比債券還穩，沒賣的理由！」

一名男網友在Dcard表示，他年少無腦投資中華電信，從90多元股價買到120多元，現在漲到125元左右，而他也累積了60張股票。

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原PO也試算60張股息收入，一張現金股利4.758元，預計他父親節8月8日能進帳28萬5480元。對此，原PO好奇拋問「請問這邊也有中華電信存股的同好，是否值得繼續存股下去呢？」

底下網友熱議，「我五年前112元買的，也在想要不要賣掉」、「懷念以前的殖利率，但我還留著」、「換個殖利率10%的，可以退休了」、「我只有2張，成本95元繼續放」、「中華電這幾年比債券還穩，沒賣的理由，如果想換成長股，可以拿配發的股利再投入0050」、「現在沒買，等除息完一陣子才買，通常電信三雄除息完都會跌一陣子然後就慢慢爬上去，除非這次不一樣」。

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