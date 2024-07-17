FBI介入調查！泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」迅速致命

▲ 泰國曼谷四面佛君悅大飯店6名房客身亡。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日爆出毒殺案，6名外籍旅客陳屍客房內，其中包括2名美國公民，美國聯邦調查局（FBI）已經介入調查。當地警方在死者使用過的茶杯底部發現異物，初步研判與氰化物有關，如今卻傳出可能是比氰化物更毒的毒素。

根據《彭博》，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）17日證實，美國FBI正協助泰國當局調查這起案件，因為6名死者中包括2名越裔美國公民，另外4人則是越南公民。

6人的遺體於16日被發現，其中5人倒在房內，一人則在房間外，當時已死亡約24小時，懷疑可能死於中毒，同行入住的第7名越南公民目前則下落不明。

曼谷市警局局長泰提（Thiti Saengsawang）此前說明，他們使用客房服務叫來的食物沒有吃過的痕跡，但杯子都是空的，茶和咖啡被喝光。初步調查發現杯底有可疑物質，研判可能是氰化物中毒致死。

《法新社》報導，當地警方透露，血液檢測發現死者體內有氰化物的證據。不過據泰媒Khaosod報導，目前尚無法斷言兇嫌使用何種毒素，有待驗屍釐清，但法醫官員透露，杯中發現的物質雖類似於氰化物，毒性卻比氰化物更強，會迅速導致死亡。