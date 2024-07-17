死者最後身影曝！泰飯店神祕第7人是她　警研判凶手毒殺5人輕生

▲曼谷市中心的飯店驚傳6人死亡，泰國展開調查。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6死毒殺案，經查，此案可能存在債務糾紛，追查中的第7人應該是其中一名死者的妹妹。泰國媒體曝光死者生前拉著行李箱前往飯店的畫面，泰國警方17日表示，有可能是其中1人毒死其他人之後輕生。

曼谷郵報、路透報導，此案死者為3男3女，包括2名越裔美籍公民、4名越南公民，依據監視器畫面，一行人15日下午拉著行李似乎準備前往飯店502號房，但16日卻被發現陳屍飯店房間，房門從裡面反鎖，並無任何人曾經進出的紀錄。

#BangkokPost: Vietnamese nationals were seen with their luggage in the CCTV footage, apparently heading to a room at the Grand Hyatt Erawan Hotel in the Pathum Wan district on Monday afternoon. They were found dead at the hotel on Tuesday evening. (Photos: supplied) #Photos… pic.twitter.com/CjnMstAgzV — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 17, 2024

▲飯店房內的食物都沒有碰過，但茶跟咖啡已經被喝光。（圖／翻攝泰國皇家警察）

6人身上沒有瘀傷，現場無搏鬥跡象，房內食物沒有吃過的痕跡，不過杯子都是空的，茶跟咖啡被喝光，其中一男一女受害者生前似乎試圖抵達房門口。

消息人士透露，相關人員在水杯與盛水容器發現類似氰化物的物質，毒性比氰化物更強大；調查指揮官特拉迪特少將（Theeradet Thumsuthee）表示，依據死者親屬的說法，此案動機可能與債務問題有關，不涉及其他因素，「嫌犯是6名死者之一，他們是唯一進入房間的人，沒有其他人」。

消息人士透露，嫌犯在輕生之前毒殺另外5人。Khaosod English引述消息人士說法指出，嫌犯很有可能就是56歲越裔美籍死者Sherine Chong，5度進出泰國，動機與巨額債務有關。

至於警方正在追查的第7人，警方判定，此人預定案發現場隔壁的房間，推測是其中一名死者的妹妹，但她已於7月10日出境，不太可能與這起命案有關係。

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▼56歲越裔美籍死者Sherine Chong被懷疑是嫌犯。（圖／翻攝自Khaosod English）