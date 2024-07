死者最後身影曝！泰飯店神祕第7人是她　警研判凶手毒殺5人輕生

▲曼谷市中心的飯店驚傳6人死亡,泰國展開調查。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店(Grand Hyatt Erawan)16日發生6死毒殺案,經查,此案可能存在債務糾紛,追查中的第7人應該是其中一名死者的妹妹。泰國媒體曝光死者生前拉著行李箱前往飯店的畫面,泰國警方17日表示,有可能是其中1人毒死其他人之後輕生。

曼谷郵報、路透報導,此案死者為3男3女,包括2名越裔美籍公民、4名越南公民,依據監視器畫面,一行人15日下午拉著行李似乎準備前往飯店502號房,但16日卻被發現陳屍飯店房間,房門從裡面反鎖,並無任何人曾經進出的紀錄。

#BangkokPost: Vietnamese nationals were seen with their luggage in the CCTV footage, apparently heading to a room at the Grand Hyatt Erawan Hotel in the Pathum Wan district on Monday afternoon. They were found dead at the hotel on Tuesday evening. (Photos: supplied) #Photos… pic.twitter.com/CjnMstAgzV