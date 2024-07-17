　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死者最後身影曝！泰飯店神祕第7人是她　警研判凶手毒殺5人輕生

▲▼泰國曼谷四面佛君悅大飯店6死事件。（圖／路透社）

▲曼谷市中心的飯店驚傳6人死亡，泰國展開調查。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6死毒殺案，經查，此案可能存在債務糾紛，追查中的第7人應該是其中一名死者的妹妹。泰國媒體曝光死者生前拉著行李箱前往飯店的畫面，泰國警方17日表示，有可能是其中1人毒死其他人之後輕生。

曼谷郵報、路透報導，此案死者為3男3女，包括2名越裔美籍公民、4名越南公民，依據監視器畫面，一行人15日下午拉著行李似乎準備前往飯店502號房，但16日卻被發現陳屍飯店房間，房門從裡面反鎖，並無任何人曾經進出的紀錄。

▲飯店房內的食物都沒有碰過，但茶跟咖啡已經被喝光。（圖／翻攝泰國皇家警察）

6人身上沒有瘀傷，現場無搏鬥跡象，房內食物沒有吃過的痕跡，不過杯子都是空的，茶跟咖啡被喝光，其中一男一女受害者生前似乎試圖抵達房門口。

消息人士透露，相關人員在水杯與盛水容器發現類似氰化物的物質，毒性比氰化物更強大；調查指揮官特拉迪特少將（Theeradet Thumsuthee）表示，依據死者親屬的說法，此案動機可能與債務問題有關，不涉及其他因素，「嫌犯是6名死者之一，他們是唯一進入房間的人，沒有其他人」。

消息人士透露，嫌犯在輕生之前毒殺另外5人。Khaosod English引述消息人士說法指出，嫌犯很有可能就是56歲越裔美籍死者Sherine Chong，5度進出泰國，動機與巨額債務有關。

至於警方正在追查的第7人，警方判定，此人預定案發現場隔壁的房間，推測是其中一名死者的妹妹，但她已於7月10日出境，不太可能與這起命案有關係。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼56歲越裔美籍死者Sherine Chong被懷疑是嫌犯。（圖／翻攝自Khaosod English）

▲▼ 懷疑嫌犯很有可能就是56歲越裔美籍死者Sherine Chong。（圖／翻攝自Khaosod English）

►FBI介入調查！泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」迅速致命
►曼谷飯店6死毒殺！1男1女「爬到房門口」身亡　警急追查神秘第7人
►泰飯店詭異命案！警：杯底有可疑物質　案件恐涉及商業糾紛或邪教

ET快訊
台中車站月台抽菸被勸阻　男當場脫衣嗆：要灣家？
工地8度坍塌！　建商偷工減料省2億
iPhone 16上市受影響！　僅剩3委員全部不能審
快訊／楊文科涉圖利建商「所得2.5億」　國民黨回應
喜來登密室協商逼4度復工！　楊文科轟處長：想辦法過
「創意私房」重要幹部墜樓亡　暗網破解！全台逮40多人
快訊／00939開獎！　首次配息出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家貧到寺廟學習　13歲小沙彌慘淪住持性奴！遭逼按摩口交、多次性侵

普吉島2男1女海邊鹹濕活春宮　三人行性愛激戰全被拍

南韓首爾今降「極限暴雨」！清溪川暴漲、電車停駛　撐雨傘也沒用

死者最後身影曝！泰飯店神祕第7人是她　警研判凶手毒殺5人輕生

為救落水夫「妻子跟著跳下去」　登山網紅夫妻檔雙雙溺斃

FBI介入調查！泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」迅速致命

金與正怒嗆「新手段」報復！恐埋落葉地雷沿河漂　南韓暴雨挫咧等

暗殺案後第一次！拜登展開激烈攻勢：禁掉射川普的AR-15

普丁沒穿防彈背心　一下車隨扈肉身包圍驚見「防彈公事包」

爸屠殺全家5人「1歲兒也斃命」　鄰居聽槍聲狂響嚇：以為放煙火

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

家貧到寺廟學習　13歲小沙彌慘淪住持性奴！遭逼按摩口交、多次性侵

普吉島2男1女海邊鹹濕活春宮　三人行性愛激戰全被拍

南韓首爾今降「極限暴雨」！清溪川暴漲、電車停駛　撐雨傘也沒用

死者最後身影曝！泰飯店神祕第7人是她　警研判凶手毒殺5人輕生

為救落水夫「妻子跟著跳下去」　登山網紅夫妻檔雙雙溺斃

FBI介入調查！泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」迅速致命

金與正怒嗆「新手段」報復！恐埋落葉地雷沿河漂　南韓暴雨挫咧等

暗殺案後第一次！拜登展開激烈攻勢：禁掉射川普的AR-15

普丁沒穿防彈背心　一下車隨扈肉身包圍驚見「防彈公事包」

爸屠殺全家5人「1歲兒也斃命」　鄰居聽槍聲狂響嚇：以為放煙火

輔導及執法並行　台南制定幼兒園自主風險管理檢核表

國1台南永康段小貨車撞槽車側翻　農具、柴油散落一地

家貧到寺廟學習　13歲小沙彌慘淪住持性奴！遭逼按摩口交、多次性侵

暑假出遊省荷包！會員獨享霜淇淋買一送一　玩樂園還送200元餐飲兌換券

能源股再添新兵　微電能源19日登興櫃

電力ESG綠能展新機　法務部攜手經濟部舉辦台電公司廉政座談會

控高虹安誣告卻歪樓　陳時奮出庭被掐斷發言火了：就是怕我說話

「骨刺」麻痛到走不動！北榮微創解決脊椎大手術「傷口僅0.7cm」

奧迪「新一代A5、S5」亮相！首搭新底盤平台、輕油電系統上身

輕艇競速首次進軍奧運　張筑涵、吳少璿表姊弟出擊

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

亞馬遜隱世部落現蹤　43秒直擊畫面曝光

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

抓到韓國間諜！美檢方起訴前CIA韓裔女探員

騙粉絲322億元投資反共！　中國富商郭文貴9項罪名成立

瑞銀：美國若課60%關稅　中國GDP恐腰斬人民幣重貶

飯店SPA活春宮　男女當眾激情共浴

川普：聯準會在總統大選前不應該降息

川普最新民調曝！　路透：美逾80％選民憂「國家失控」

登山網紅夫妻檔驚傳身亡

川普遇刺瞬間　女子「詭異1舉」千萬人瘋傳

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

更多熱門

相關新聞

2男1女海邊激戰　普吉島活春宮一幕曝光

2男1女海邊激戰　普吉島活春宮一幕曝光

泰國普吉島巴東海灘（Patong Beach）14日晚間出現海邊活春宮，2名年輕男子與1名女性不甩旁人目光，在大家面前發生性行為，令當地居民感到憤怒。針對此案，警方已展開搜捕。

泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」

泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」

泰飯店6死與邪教有關？警：杯底有可疑物質

泰飯店6死與邪教有關？警：杯底有可疑物質

曼谷飯店6死毒殺　1男1女爬到門口亡

曼谷飯店6死毒殺　1男1女爬到門口亡

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

關鍵字：

泰國曼谷毒殺氰化物東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

快訊／台南男女受困住處電梯3天

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

直擊趙駿亞深夜帶吳婉君回家！共處3hrs爆熱戀

台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面