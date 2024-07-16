快訊／曼谷市中心酒店爆「氰化物毒殺案」　3男3女離奇身亡

記者柯沛辰／綜合報導

21:20內文更新：泰媒更正消息，案件疑似是氰化物毒殺案。

泰國媒體報導，曼谷市中心一間酒店在台灣時間16日傍晚5點30分發生中毒案，事件造成3男3女死亡，包括2名美國人及4名越南人。稍早第一時間傳出是槍擊案，但經調查，初步懷疑是氰化物中毒謀殺案，目前警方仍在調查中，但該案已引起總理賽塔（Srettha Thavisin）關切。

泰媒「民意報」（Matichon Daily）第一時間報導，曼谷市中心在當地時間晚間7點30分左右（台灣時間8點30分）發生槍擊案，有6人死亡。不過，法醫調查後，確認6人是氰化物中毒身亡。

對此，泰媒稍早更正報導，稱案件疑似是一起氰化物的投毒謀殺案，發生在傍晚5點30分（台灣時間6點30分），有5人陳屍在拉差帕頌商圈一間酒店的房間內，房外則有1人死亡，其中包括2名美國人、4名越南人，共6人死亡。



警方初步勘驗後發現，6人均飲用了現場遺留茶飲和咖啡，但無打鬥痕跡，且遺體多集中在同一間房。但由於命案仍有諸多疑點，背後是否涉及商業糾紛、私人報復，抑或是某種邪教？警方尚未作出結論。

目前死者身分初步訊息如下：

SHERINE CHONG女士，美國籍，56歲，7月5日入境，出入境泰國5次

HUNG DANG VAN先生，美國籍，55歲，7月7日入境，出入境泰國1次

THI NGUYEN PHUONG LAN女士，越南籍，47歲，7月4日入境，出入境泰國17次

HONG PHAM THANH先生，越南籍，49歲，7月12日入境，出入境泰國1次

DINH TRAN PHU先生，越南籍，37歲，7月12日入境，出入境泰國11次

THI NGUYEN PHUONG女士，越南籍，46歲，7月12日入境，出入境泰國3次

由於俄羅斯能源部長Sergey Tsivilev明天17日將到事發酒店參加會議。稍早總理辦公室發言人透露，總理已下令相關單位加快調查，避免對公眾造成任何影響，或衝擊旅遊形象。

目前首都警察局與副局長已趕赴現場了解。案件正在調查中。