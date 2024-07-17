泰飯店詭異命案！警：杯底有可疑物質　案件恐涉及商業糾紛或邪教

▲泰國飯店爆發6死事件。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷市中心的愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日爆發毒殺案，6名外籍人士被發現陳屍房內。警方初步調查顯示，這些死者可能都是死於氰化物中毒，因為當局在現場發現，他們喝過的茶水杯底有「可疑物質」，此外當局也擔心此案可能涉及「商業糾紛及邪教」。

綜合外媒報導，7月16日下午4時30分，飯店的清潔工在打掃房間時，意外發現3男3女的遺體，經證實這幾名死者分別為2名越裔美籍公民，以及4名越南公民。幾名死者被發現時，其中有五具位於房內，另一具則在房外，不過他們的身上沒有瘀傷，現場也無搏鬥跡象。

▲警方在房間杯底發現可疑物質，懷疑6名死者是氰化物中毒身亡。（圖／翻攝泰國皇家警察）

根據警方初步調查，這幾名男女並非同時入住飯店，而是分別於7月13日和14日抵達，且住在不同房間。飯店紀錄顯示，他們原本應於7月15日中午退房。與此同時，警方在他們的房內發現了喝過的茶水杯，杯底有「可疑物質」，認為死者可能是中毒身亡。

目前，警方正集中往2個方向調查此案，一是確認是否有第7名房客，因為根據飯店紀錄，周末時一共有7人登記入住5個房間，但現場只發現6具屍體；二是調查死者生前是否曾遭下毒、案件是否涉及「商業糾紛及邪教」。

法醫將詳細檢驗幾名死者的遺體，並對現場收集的物品進行毒理學分析，而調查人員同時也在追蹤相關航班信息，以核實第7名房客是否曾入境泰國。調查指揮官特拉迪特少將（Theeradet Thumsuthee）透露，一名導遊正在接受偵訊，不過官方尚未證實，他是否就是警方稍早還在追查的第7人。

▲泰國總理到6死案現場視察。（圖／路透社）

資料顯示，死者中有3人曾多次進出泰國，其中一名美國女子曾5次入境，而一名越南女子曾17次入境。此外，調查人員在現場還發現了一些不屬於飯店的可疑不銹鋼物品。當局將進一步分析所有物證，以確定死者的死因和可能的作案動機。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）得知此事後，於16日晚間10時趕到事發飯店，並下令相關部門立即展開詳細調查。他引述警方研判指出，受害者被發現時，已經死亡大約24小時，「我們必須進行驗屍，釐清他們是否吃下什麼」。

與此同時，泰國警方也正與越南大使館保持聯繫，希望通過大使館獲得死者的詳細信息，以了解他們的背景和此次前往泰國的目的。泰國政府和警方表示，當局將會嚴格依照法律程序進行調查，同時強調這起事件不會影響泰國的旅遊業，政府將全力維護外籍人士在泰國的安全，繼續推動旅遊業的發展。