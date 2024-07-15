20歲女遭逼全裸按摩！法師「揉捏肉體」稱治癌症　她就醫才知沒病

▲20歲受害女子多次遭到法師以治病為名義，猥褻按摩。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名20歲女子遭父母強逼讓一名法師「治療癌症」，而法師的治療手法就是要求女信徒脫衣後，讓他裸體按摩。然而事後她前往醫院就診，才發現自己根本沒有生病，更別說是罹患癌症，因此踢爆整起事件。據悉，還有14歲少女也同樣受害，而她上身赤裸畫面更被錄下。

根據khaosod報導，素叻他尼府一名20歲女子向媒體揭發這名自稱能治病的法師。該名法師謊稱自己能治療癌症，並要求信徒脫光衣服，讓他替信徒裸體按摩。女子表示，自己是被父母強迫去接受這種治療的，但經醫生檢查後發現，她根本沒有罹患癌症。

女子表示，這個惡狼法師年約50歲，並自稱為「普德法師」，他主要提供占卜和驅邪服務，在館內明確張貼了各項服務的收費標準，價格從300至3000泰銖（約新台幣270至2700元）不等。

▲法師各項服務都有明確收費標準。（圖／翻攝自khaosod）



當地居民曾偷拍到「治療過程」的影片，畫面中有一名14歲的女孩被迫上身赤裸躺著，而這名法師則開始替少女按摩揉捏身體，一旁則有2名助手協助。

受害女子表示，這個法師已經從業近10年，她的父母就是法師的信徒。3個月前，法師突然告訴她的母親，她患有癌症，需要進行一系列包括嚼檳榔、吃藥及按摩的治療。她的父母深信不疑，馬上強拉她去見法師。

法師先是使用嚼過的檳榔汁為她進行「治療」，並要求她全身脫光，隨後在她身上噴灑檳榔汁，還時不時觸碰她的身體。

法師後來更要求女子每周都要進行一次按摩治療。法師要求女子全身脫光，並在她的身上塗抹藥油，隨後由法師進行全身按摩。女子感到非常不舒服，於是到醫院檢查，結果顯示她身體健康，根本沒有罹患癌症。於是她不願再去找法師，但她的父母卻依舊深信不疑，每周都強迫她去給法師按摩。

由於女子在外上課，因此她的父親還會到宿舍門口堵人，強逼她去接受治療。她痛苦表示，希望相關部門能夠介入調查，因為還有很多同學也被家人強逼去給法師裸體按摩。