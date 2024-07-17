曼谷飯店6死毒殺！1男1女「爬到房門口」身亡　警急追查神秘第7人

▲飯店房內的食物都沒有碰過，但茶跟咖啡已經被喝光。（圖／翻攝泰國皇家警察）



記者吳美依／綜合外電報導



泰國曼谷一間飯店發生6死毒殺案，受害者全是外國人，據信為氰化物中毒身亡。警方透露，其中一男一女試圖抵達房門口，但仍不幸喪命。此外，當時一共7人登記入住，現場卻只發現6具遺體，仍在追查下落不明的第7人。

曼谷郵報、海峽時報等外媒報導，受害者為3男3女，包括2名越裔美籍公民、4名越南公民，他們16日傍晚被發現陳屍「愛侶灣君悅酒店」（Grand Hyatt Erawan Bangkok），身上沒有瘀傷，現場無搏鬥跡象。

曼谷市警察局長泰提（Thiti Saengsawang）表示，周末時一共7人登記入住5個房間，其中4個房間預計15日下午退房，行李都已經打包好了，房間卻從裡面被上鎖。

泰提透露，房內食物沒有吃過的痕跡，不過杯子都是空的，茶跟咖啡被喝光，「我們現在能夠證實的是，他們不是死於自殺，而是被他人殺害。」其中一名受害者臉部受傷，可能是因為跌倒、撞到堅硬物體導致。另外2名受害者、分別為一男一女，生前似乎試圖抵達房門口。

▲警方進入飯店調查。（圖／路透）



調查指揮官特拉迪特少將（Theeradet Thumsuthee）透露，一名導遊正在接受偵訊。不過，官方目前尚未證實，他是否就是警方稍早還在追查的第7人。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已於16日晚間趕抵現場關切，他引述警方研判表示，受害者被發現時，已經死亡大約24小時，「我們必須進行驗屍，釐清他們是否吃下什麼」。賽塔坦言這起事件出乎意料，但不應該對於觀光業產生任何負面影響，他也已經下令官員採取緊急措施，遏止民眾與旅遊業的恐慌。

根據報導，2名越裔美籍死者為56歲的Chong Sherine、55歲的Dang Hung Van。4名越南籍死者是47歲的Nguyen Thi Phuong Lan、49歲的Pham Hong Thanh、37歲的Tran Dinh Phu、46歲的Nguyen Thi Phuong。