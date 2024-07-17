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爆紅李珠珢也來台！他驚呆「台灣啦啦隊市場這麼大？」　老司機解答

▲李珠珢被讚美得像AI。（圖／翻攝自李珠珢IG）

▲李珠珢被讚美得像AI。（圖／翻攝自李珠珢IG）

記者周亭瑋／綜合報導

「美到像AI」的19歲南韓啦啦隊女神李珠珢，確定將於27、28日受邀來台，讓大票粉絲期待。就有網友好奇直呼，「台灣的啦啦隊市場有這麼大喔？一堆人都跑來。」話題掀起熱烈討論，而關鍵原因也曝光。

自從2023年李多慧來台發展後，目前在中職活動的10位外籍啦啦隊員中，有多達8位來自南韓；如今，以一支三振舞影片爆紅的李珠珢，也確定來台參與台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」。

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▲李多慧是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自李多慧IG）

消息曝光後，掀起巨大迴響，一名網友在PTT發文驚呼，「南韓啦啦隊的李珠珢也要來台灣了，跳三振舞的這一位，台灣的啦啦隊市場有這麼大喔？一堆人都跑來台灣耶，到底是為什麼啊？」

對此，鄉民紛紛回應，「安芝儇講過了，在南韓啦啦隊就是跳舞，在台灣啦啦隊卻可以享受演藝和廣告資源」、「台灣一堆人是進去看啦啦隊的」、「台灣宅男市場很好撈的」、「廢話，過來隨便跳都屌虐，代言又多」、「剛好填補台灣演藝圈空缺啊」、「韓國的演藝圈根本沒有啦啦隊的份」、「在台灣當啦啦隊可以享受偶像待遇阿」、「韓國演藝圈階級森嚴，啦啦隊根本不是咖」。

▼安芝儇被封為「最強外掛」。（圖／翻攝自安芝儇IG）

▲安芝儇1秒吃播影片掀起熱議。（圖／翻攝自安芝儇Instagram）

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